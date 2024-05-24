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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - Хальмстад
Эльфсборг - Хальмстад: обзор матча 24 мая 2024
Эльфсборг
24.05.2024, пятница, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
2 : 0
Завершен
Хальмстад
49'
А. Касем
89'
J. Larsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Хальмстад
ГОЛ! 2:0!
J. Larsson
89'
Замена
Б. Зенели
️️️️
А. Касем
86'
Замена
П. Фрик
️️️️
С. Хедлунд
71'
67'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
B. Snaer Ingason
ГОЛ! 1:0!
А. Касем
Пас отдал
М. Байду
49'
Желтая карточка
J. Thomasen
45'
+2
Желтая карточка
J. Larsson
35'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эльфсборг - Хальмстад
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
6
Офсайды
3
2
Количество передач
612
405
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Tess Olofsson, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
Новости команд
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Эльфсборг
Хальмстад
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
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2025.01.31 00:58
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2025.01.30 21:50
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2025.01.23 21:50
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3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
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2025.01.30 21:50
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2025.01.23 21:50
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