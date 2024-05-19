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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Кальмар
Вернаму - Кальмар: обзор матча 19 мая 2024
Вернаму
19.05.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
0 : 2
Завершен
Кальмар
31'
J. Ring
35'
С. Скрабб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Кальмар
60'
Замена
K. Jensen
️️️️
J. Ring
60'
Замена
A. Gersbach
️️️️
R. Jansson
54'
Желтая карточка
M. Arash
46'
Замена
М. Хальберг
️️️️
R. Sjostedt
45'
Желтая карточка
R. Jansson
44'
Желтая карточка
С. Скрабб
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Скрабб
Пас отдал
Я. Тренсков
31'
ГОЛ! 0:1!
J. Ring
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Вернаму - Кальмар
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
47
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
443
228
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
185
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
Новости команд
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Вернаму
Кальмар
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
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