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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Норрчепинг
Броммапойкарна - Норрчепинг: обзор матча 19 мая 2024
Броммапойкарна
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
2 : 1
Завершен
Норрчепинг
25'
К. Ниман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - Норрчепинг
Желтая карточка
К. Барслунд
72'
72'
Замена
C. Björk
️️️️
L. Shabani
64'
Замена
Т. Прица
️️️️
А. Ингви Траустасон
Замена
Л. Жута
️️️️
T. Soderstrom
58'
51'
Желтая карточка
К. Ниман
Замена
К. Барслунд
️️️️
А. Калисир
45'
+1
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Ниман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Frederik Christensen
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
14
Торбьорн Хеггем
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Броммапойкарна
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
Норрчепинг
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
1-1-1-2
26
Калисир
3
21
Тимосси-Андерссон
14
Хеггем
23
3-2-1
23
19
Ватсон
2
Калли
7
9
Траустасон
5
Ниман
23
35
Жута
35
Жута
23
26
Калисир
27
Барслунд
27
Барслунд
26
Калисир
9
Траустасон
22
Прица
22
Прица
9
Траустасон
7
15
15
7
Остались в запасе
Броммапойкарна
Норрчепинг
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
Главный тренер
Улоф Мельберг
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
Остались в запасе
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Броммапойкарна - Норрчепинг
1
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
13
12
Количество передач
416
329
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
142
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
0
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
Новости команд
Все
Броммапойкарна
Норрчепинг
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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