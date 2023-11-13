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Мальме
Вестерос
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
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Последние матчи
Все
Мальме
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Вестерос
0 : 1
07.04.2024
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вестерос
0 : 1
13.04.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
5 : 0
28.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
0 : 1
25.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Хаммарбю
2 : 1
29.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Вестерос
2 : 1
25.04.2024
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вестерос
0 : 1
13.04.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Вестерос
0 : 1
07.04.2024
Эльфсборг

Мальме - Вестерос: обзор матча 20 апреля 2024

Мальме
20.04.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Вестерос
82' С. Нанаси
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мальме - Вестерос
Матч завершен
ГОЛ! 1:0
Себастьян Нанаси
82'
79'
Желтая карточка
Фредерик Нсабиюмва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
18
Понтус Янссон
(К) ЦЗ
19
Дерек Корнелиус
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
8
Серхио Пенья
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
9
Исаак Телин
ЦФ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Вестерос
23
Mikael Marques
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К) ЦЗ
8
Маттео Аленви
ОП
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
Ibrahim Diabate
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Мальме
1
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
5
Серен Рикс
ЦП
Вестерос
31
Isak Jonsson
ЦЗ
3-1-2-2
27
Далин
18
Янссон
19
Корнелиус
17
Стригер Ларсен
23
Йонсен
11
Нанаси
8
Пенья
20
Ботхейм
9
Телин
2-1-2
23
18
Нсабиюмва
8
Аленви
17
35
Остались в запасе
Мальме
Вестерос
1
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
5
Серен Рикс
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
31
Isak Jonsson
ЦЗ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
1
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
5
Серен Рикс
ЦП
Остались в запасе
31
Isak Jonsson
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Мальме - Вестерос
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
16
Офсайды
0
2
Количество передач
568
364
Сейвы
4
9
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
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Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Stadion, Malmo
Швеция. Аллсвенскан
Все
Текущие
Будущие
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Россия
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