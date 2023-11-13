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Вернаму
Мальме
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
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Последние матчи
Все
Вернаму
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Вернаму
0 : 1
08.04.2024
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Сириус
0 : 1
20.04.2024
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Вернаму
1 : 3
28.04.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
АИК
2 : 0
24.04.2024
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Сириус
0 : 1
20.04.2024
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Вернаму
0 : 1
08.04.2024
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
5 : 0
28.04.2024
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
0 : 1
25.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Мальме
1 : 0
20.04.2024
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Вернаму
0 : 4
15.04.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю

Вернаму - Мальме: обзор матча 15 апреля 2024

Вернаму
15.04.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
0 : 4
Матч завершен
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Мальме
6' И. Телин
33' Д. Корнелиус
51' С. Нанаси
78' Э. Ботхейм
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вернаму - Мальме
Матч завершен
78'
ГОЛ! 0:4
Эрик Ботхейм
51'
ГОЛ! 0:3
Себастьян Нанаси
33'
ГОЛ! 0:2
Дерек Корнелиус
6'
ГОЛ! 0:1
Исаак Телин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вернаму
39
Виктор Андерссон
ВР
14
Gustav Engvall
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Мальме
1
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
19
Дерек Корнелиус
ЦЗ
18
Понтус Янссон
(К) ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
8
Серхио Пенья
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
14
Себастьян Йоргенсен
ПВ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Вернаму
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
1
39
Андерссон
14
4-3-2
1
Фридрих
17
Стригер Ларсен
19
Корнелиус
18
Янссон
25
Бузанелло
14
Йоргенсен
8
Пенья
11
Нанаси
9
Телин
20
Ботхейм
Остались в запасе
Вернаму
Мальме
Главный тренер
Анес Мравац
27
Йохан Далин
ВР
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
27
Йохан Далин
ВР
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Вернаму - Мальме
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
34
66
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
11
Офсайды
5
1
Количество передач
387
749
Сейвы
6
0
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
5
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
3
1
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Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
Швеция. Аллсвенскан
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Текущие
Будущие
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Россия
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