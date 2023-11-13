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Норрчепинг
Мальме
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
20 октября 2023, 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
19 октября 2023, 11:30
2
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
20 февраля 2023, 12:20
3
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
20 октября 2023, 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
19 октября 2023, 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
20 февраля 2023, 12:20
3
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
14 июля 2022, 20:30
5
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
23 июня 2022, 09:54
1
Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул
13 ноября 2023, 15:18
1
Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
27 апреля 2023, 12:04
6
Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»
8 января 2023, 08:51
3
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
1
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Норрчепинг
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3 : 0
06.04.2024
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Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Норрчепинг
1 : 0
14.04.2024
ГАИС
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0 : 4
15.04.2024
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Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
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1 : 1
20.04.2024
Норрчепинг
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1 : 2
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3 : 2
25.04.2024
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Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Гетеборг
1 : 1
20.04.2024
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Норрчепинг
1 : 0
14.04.2024
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мьеллбю
3 : 0
06.04.2024
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
5 : 0
28.04.2024
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Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Мальме
2 : 0
07.04.2024
Хаммарбю

Норрчепинг - Мальме: обзор матча 30 марта 2024

Норрчепинг
30.03.2024, суббота, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
0 : 5
Матч завершен
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Мальме
14' И. Телин
32' Э. Ботхейм
44' С. Нанаси
57' С. Рикс
76' С. Веччиа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Норрчепинг - Мальме
Матч завершен
76'
ГОЛ! 0:5
Стефано Веччиа
Замена
Кристоффер Ниман ️️️️➡️️ Laorent Shabani
71'
70'
Замена
Себастьян Йоргенсен ️️️️➡️️ Себастьян Нанаси
70'
Замена
Стефано Веччиа ️️️️➡️️ Исаак Телин
57'
ГОЛ! 0:4
Серен Рикс
Желтая карточка
Яхья Калли
47'
44'
ГОЛ! 0:3
Себастьян Нанаси
32'
ГОЛ! 0:2
Эрик Ботхейм
23'
Желтая карточка
Йенс Стригер Ларсен
14'
ГОЛ! 0:1
Исаак Телин
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
14
Яхья Калли
ЛЗ
19
Макс Ватсон
(К) ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Laorent Shabani
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
19
Дерек Корнелиус
ЦЗ
18
Понтус Янссон
(К) ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
9
Исаак Телин
ЦФ
20
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Норрчепинг
5
Кристоффер Ниман
ЦФ
Мальме
1
Рикардо Фридрих
ВР
8
Серхио Пенья
АП
14
Себастьян Йоргенсен
ПВ
21
Стефано Веччиа
ПВ
2-2-2
14
Калли
19
Ватсон
10
Хаммершой-Мистрати
17
22
Прица
15
4-2-1-2
27
Далин
17
Стригер Ларсен
19
Корнелиус
18
Янссон
25
Бузанелло
23
Йонсен
5
Рикс
11
Нанаси
20
Ботхейм
9
Телин
17
5
Ниман
5
Ниман
17
11
Нанаси
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
11
Нанаси
9
Телин
21
Веччиа
21
Веччиа
9
Телин
Остались в запасе
Норрчепинг
Мальме
Главный тренер
Андреас Альм
1
Рикардо Фридрих
ВР
8
Серхио Пенья
АП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Рикардо Фридрих
ВР
8
Серхио Пенья
АП
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Норрчепинг - Мальме
1
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
422
457
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Швеция. Аллсвенскан
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Текущие
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- : -
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Сириус
- : -
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- : -
05.05.2024
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- : -
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Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Кальмар
- : -
04.05.2024
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Мьеллбю
- : -
04.05.2024
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Сириус
- : -
04.05.2024
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эльфсборг
- : -
05.05.2024
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
- : -
05.05.2024
Юргорден
Россия
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