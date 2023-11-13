Шведский клуб подал в суд на «Рубин»

Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего

Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул

«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»

Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА

Шведский клуб подал в суд на «Рубин»

Интересная развязка чемпионской гонки в Швеции – «Мальме» вернул себе титул

Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего

Хаджикадунич не вернулся в «Ростов», несмотря на окончание аренды в «Мальме»

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