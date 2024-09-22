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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хендэ
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хендэ: обзор матча 22 сентября 2024
Инчхон Юнайтед
22.09.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Ульсан Хендэ
Желтая карточка
J. Kim
88'
Замена
P. Mpoku
️️️️
С. Мугоша
83'
Замена
C. Woo-jin
️️️️
K. Min
83'
78'
Замена
M. Ju
️️️️
Я. Кариелло
Желтая карточка
D. Jeong
77'
Замена
J. Sin
️️️️
M. Joo Lee
72'
69'
Замена
Д. Боянич
️️️️
G. Ludwigson
Замена
G. Fernandes
️️️️
K. Min-Seok
46'
46'
Замена
J. Kim
️️️️
M. Kim
37'
Замена
C. Lee
️️️️
Ч. Ву-Ен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
5
Myung Joo Lee
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
24
Kim Min-Seok
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
11
Gerso Fernandes
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
6
Дарьян Боянич
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
3-2-3-2
25
4
23
17
82
17
2
5
7
9
Мугоша
24
3-1-3-1-2
21
Хен У
5
20
Ки-Хи
16
5
Ву-Ен
22
70
7
9
Арабидзе
17
99
Кариелло
2
66
66
2
5
8
8
5
24
11
11
24
9
Мугоша
40
40
9
Мугоша
17
6
Боянич
6
Боянич
17
5
Ву-Ен
72
72
5
Ву-Ен
99
Кариелло
10
10
99
Кариелло
22
96
96
22
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Ульсан Хендэ
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Ульсан Хендэ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
Посещаемость:
13988
Новости команд
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