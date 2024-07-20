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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хендэ
Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хендэ: обзор матча 20 июля 2024
Чонбук Хендай Моторс
20.07.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
79'
T. Orobo
90+8'
A.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хендэ
ГОЛ! 2:0!
A.
90'
+8
Замена
М. Сон Мин
️️️️
T. Orobo
90'
+1
82'
Желтая карточка
M. Kim
Желтая карточка
T. Orobo
80'
ГОЛ! 1:0!
T. Orobo
Пас отдал
A.
79'
76'
Замена
M. Kim
️️️️
В. Ум
69'
Замена
K. Lee
️️️️
S. Ko
67'
Замена
J. Si-young
️️️️
A. Esaka
46'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
K. Yun-Gu
46'
Замена
Ч. Ву-Ен
️️️️
Д. Боянич
Желтая карточка
J. Byung-kwan
44'
Желтая карточка
J. Lee
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
97
Джин Гю Ким
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
7
Seung-beom Ko
ЦП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
8
A. Esaka
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
76
Hernandes
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
13
Min-jun Kim
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
4-2-1
1
26
28
22
Ким Чжин-Су
23
Та-Хван
97
Ким
14
9
3-3-1-3
21
Хен У
20
Ки-Хи
16
5
7
14
6
Боянич
73
Юн Ил-Лок
10
11
Ум
8
9
27
Сон Мин
27
Сон Мин
9
8
33
33
8
6
Боянич
5
Ву-Ен
5
Ву-Ен
6
Боянич
11
Ум
13
13
11
Ум
7
24
24
7
14
99
Кариелло
99
Кариелло
14
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хендэ
23
Jung-hoon Kim
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
76
Hernandes
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
76
Hernandes
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хендэ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Посещаемость:
18573 из 42391 зрителей (43%)
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