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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хендэ - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 01 июня 2024
Ульсан Хендэ
01.06.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
90+4'
A. Esaka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Чонбук Хендай Моторс
90'
+7
Замена
C. Park
️️️️
К. Чжин-Су
90'
+7
Замена
P. Jae-yong
️️️️
Y. Lee
ГОЛ! 1:0!
A. Esaka
Пас отдал
В. Ум
90'
+4
Замена
K. Lee
️️️️
S. Ko
90'
+3
Замена
C. Lee
️️️️
Д. Боянич
79'
77'
Замена
М. Сон Мин
️️️️
J. Byung-kwan
Замена
A. Esaka
️️️️
M. Kim
62'
Замена
G. Ludwigson
️️️️
K. Yun-Gu
46'
46'
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
T. Orobo
46'
Замена
H. Ahn
️️️️
K. Han
Желтая карточка
K. Yun-Gu
44'
24'
Желтая карточка
J. Byung-kwan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
7
Seung-beom Ko
ЦП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Мартин Адам
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
3
Uh-jae Jeong
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
21
Chang-woo Park
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
3-4-1-2
21
Хен У
20
Ки-Хи
19
Ким Юнь-Квон
16
7
10
6
Боянич
14
73
Юн Ил-Лок
11
Ум
10
4-1-4-1
26
28
22
Ким Чжин-Су
19
Аджей-Боатенг
15
4
Пак
71
28
17
14
9
7
24
24
7
6
Боянич
72
72
6
Боянич
14
17
17
14
10
8
8
10
22
Ким Чжин-Су
21
21
22
Ким Чжин-Су
71
94
94
71
9
12
Мин-Кю
12
Мин-Кю
9
14
27
Сон Мин
27
Сон Мин
14
28
16
16
28
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Чонбук Хендай Моторс
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
23
Jung-hoon Kim
ВР
3
Uh-jae Jeong
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Мартин Адам
ЦФ
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
3
Uh-jae Jeong
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Ульсан Хендэ - Чонбук Хендай Моторс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Hyung-Jin Ko, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
Новости команд
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