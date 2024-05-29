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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хендэ
Инчхон Юнайтед - Ульсан Хендэ: обзор матча 29 мая 2024
Инчхон Юнайтед
29.05.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
49'
P. Mpoku
82'
В. Ум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Ульсан Хендэ
Замена
С. Мугоша
️️️️
С. Чхон
90'
+1
89'
Желтая карточка
M. Kim
Замена
H. Delbridge
️️️️
B. Oh
85'
Замена
E. Ji
️️️️
K. Min
85'
82'
ГОЛ! 1:1!
В. Ум
Пас отдал
G. Ludwigson
82'
Замена
M. Ju
️️️️
М. Адам
Замена
B. Kim
️️️️
P. Seung-ho
76'
66'
Замена
В. Ум
️️️️
Келвин
65'
Желтая карточка
Ю. Ил-Лок
63'
Желтая карточка
К. Юнь-Квон
ГОЛ! 1:0!
P. Mpoku
49'
48'
Желтая карточка
К. Ки-Хи
46'
Замена
К. Юнь-Квон
️️️️
L. Jong Eun
38'
Желтая карточка
М. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
7
Do-hyeok Kim
ЦП
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
11
Gerso Fernandes
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
77
Park Seung-ho
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
71
Келвин
ПВ
7
Мартин Адам
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
10
Min-woo Kim
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
11
Вон-сан Ум
ЦФ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
4-2-4
1
4
4
17
55
7
2
11
19
Чхон
77
40
3-3-1-3
21
Хен У
20
Ки-Хи
5
16
70
24
22
71
Келвин
17
8
7
Адам
4
2
2
4
19
Чхон
9
Мугоша
9
Мугоша
19
Чхон
77
27
27
77
2
22
22
2
5
19
Ким Юнь-Квон
19
Ким Юнь-Квон
5
71
Келвин
11
Ум
11
Ум
71
Келвин
7
Адам
10
10
7
Адам
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Ульсан Хендэ
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
Главный тренер
Сун-Хван Чо
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
10
Min-woo Kim
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
25
Beom-su Lee
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
8
Jin-ho Sin
ЦП
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
10
Min-woo Kim
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Ульсан Хендэ
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
Новости команд
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