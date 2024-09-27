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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Ульсан Хендэ
Тэджон - Ульсан Хендэ: обзор матча 27 сентября 2024
Тэджон
27.09.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
17'
Д. Боянич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Ульсан Хендэ
90'
+2
Желтая карточка
Я. Кариелло
Замена
С. Чхон
️️️️
K. Jun-Beom
87'
74'
Замена
M. Kim
️️️️
Г. Арабидзе
74'
Замена
K. Lee
️️️️
M. Ju
Замена
K. Hyeon-uk
️️️️
M. Ishida
74'
70'
Замена
М. Салес
️️️️
Д. Боянич
70'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
J. Kim
Желтая карточка
К. Мун-Хван
67'
67'
Желтая карточка
Д. Боянич
56'
Замена
C. Lee
️️️️
J. Si-young
Замена
J. Suk Oh
️️️️
L. Sang-min
46'
33'
Желтая карточка
Ю. Ил-Лок
Желтая карточка
L. Sang-min
18'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Боянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
92
Lee Sang-min
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
91
Chang-seok Song
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
6
Дарьян Боянич
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
71
Келвин
ПВ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
3-1-3-3
1
4
92
33
Мун-Хван
8
Бобсин
14
44
Ли
7
27
98
Кривоцюк
91
4-2-2-2
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
20
Ки-Хи
33
16
6
Боянич
7
9
Арабидзе
73
Юн Ил-Лок
10
96
92
22
22
92
14
19
Чхон
19
Чхон
14
7
70
70
7
6
Боянич
95
Салес
95
Салес
6
Боянич
10
24
24
10
33
72
72
33
9
Арабидзе
13
13
9
Арабидзе
96
99
Кариелло
99
Кариелло
96
Остались в запасе
Тэджон
Ульсан Хендэ
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
71
Келвин
ПВ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
71
Келвин
ПВ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Тэджон - Ульсан Хендэ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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