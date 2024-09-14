Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Чонбук Хендай Моторс
Сувон - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 14 сентября 2024
Сувон
14.09.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
0 : 6
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
18'
Y. Lee
54'
С. Мин-Кю (П)
70'
A.
88'
J. Jeon
90+2'
L. Seung-Woo
90+5'
H.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Чонбук Хендай Моторс
90'
+5
ГОЛ! 0:6!
H.
Пас отдал
L. Seung-Woo
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
L. Seung-Woo
Пас отдал
H.
89'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
A.
88'
ГОЛ! 0:4!
J. Jeon
Пас отдал
A.
Замена
J. Kim
️️️️
J. Seung-Won
80'
78'
Замена
H.
️️️️
С. Мин-Кю
78'
Замена
Д. Гю Ким
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
70'
ГОЛ! 0:3!
A.
Пас отдал
L. Seung-Woo
65'
Замена
J. Jeon
️️️️
J. Byung-kwan
65'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
Y. Lee
Желтая карточка
J. Ahn
56'
Замена
R. Kyung-ho
️️️️
B. Yoon
56'
Замена
K. Han
️️️️
Ч. Донь-Вон
56'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Мин-Кю
Желтая карточка
K. Choi
52'
18'
ГОЛ! 0:1!
Y. Lee
Пас отдал
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jae-won Lee
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
Сувон
17
Dong-geon No
ВР
4
Kim Tae-han
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
76
Hernandes
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
4-2-1-3
51
22
5
3
6
13
8
10
Оливейра
33
Чжи Донь-Вон
7
7
3-1-4-1-1
1
26
77
19
Аджей-Боатенг
4
Пак
14
8
94
28
12
Мин-Кю
15
33
Чжи Донь-Вон
71
71
33
Чжи Донь-Вон
8
53
53
8
7
24
24
7
12
Мин-Кю
76
76
12
Мин-Кю
19
Аджей-Боатенг
97
Ким
97
Ким
19
Аджей-Боатенг
15
22
Чан Хун
22
Чан Хун
15
14
7
7
14
28
10
10
28
Остались в запасе
Сувон
Чонбук Хендай Моторс
17
Dong-geon No
ВР
4
Kim Tae-han
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Остались в запасе
17
Dong-geon No
ВР
4
Kim Tae-han
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Сувон - Чонбук Хендай Моторс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Hyun Jae Choi, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
Новости команд
Все
Сувон
Чонбук Хендай Моторс
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
2017.02.07 10:29
3
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
2017.02.07 09:41
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
2016.02.09 20:53
1
Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
2016.02.07 08:46
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
2023.01.05 10:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+