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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Сувон
Канвон - Сувон: обзор матча 01 сентября 2024
Канвон
01.09.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Сувон
4'
Д. Сон (АГ)
48'
Ф. Ковачевич
22'
А. Оливейра
90+5'
K. Choi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Сувон
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
K. Choi
Пас отдал
J. Seung-Won
Замена
J. Hyun-tae
️️️️
H. Hore
86'
78'
Желтая карточка
K. Han
Замена
И. Хаджич
️️️️
Y. Min-hyuk
76'
Замена
C. Jin-hyuk
️️️️
Ф. Ковачевич
76'
Желтая карточка
Y. Min-hyuk
73'
59'
Замена
B. Yoon
️️️️
K. Sang-Yun
59'
Замена
K. Han
️️️️
Ч. Донь-Вон
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ковачевич
Пас отдал
H. Mun-ki
48'
Замена
K. Kim
️️️️
I. Yu
46'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Оливейра
15'
Замена
P. Cheol-woo
️️️️
Y. Lee
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Сон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
88
Yong Lee
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
13
Henry Hore
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
9
Ирфан Хаджич
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
3-2-5
1
23
Тучи
97
2
13
Ги-Хёк
88
6
47
22
17
19
Ковачевич
4-1-1-1-3
51
88
6
22
5
28
Сон
13
10
Оливейра
7
7
33
Чжи Донь-Вон
20
20
13
13
47
9
Хаджич
9
Хаджич
47
19
Ковачевич
17
17
19
Ковачевич
17
79
79
17
88
3
3
88
13
8
8
13
33
Чжи Донь-Вон
71
71
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Канвон
Сувон
1
Park Cheong-hyo
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
39
Ha Jung-Woo
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Канвон - Сувон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
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