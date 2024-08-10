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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Тэджон
Сувон - Тэджон: обзор матча 10 августа 2024
Сувон
10.08.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Тэджон
44'
J. Seung-Won (П)
12'
M. Ishida (П)
51'
M. Ishida
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Тэджон
87'
Желтая карточка
L. Chang-geun
77'
Замена
D. Lim
️️️️
K. Hyeon-uk
Замена
Д. Сон
️️️️
K. Sang-Yun
73'
Замена
P. Cheol-woo
️️️️
Ч. Донь-Вон
65'
Желтая карточка
J. Lee
54'
51'
ГОЛ! 1:2!
M. Ishida
Пас отдал
Келвин
Замена
J. Lee
️️️️
J. Kim
46'
46'
Замена
S. Kim
️️️️
M. Kong
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Seung-Won
44'
Желтая карточка
Y. Lee
30'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Ishida
Желтая карточка
K. Tae-han
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
2
Yong Lee
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
92
Lee Sang-min
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
23
Min-woo Kim
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
71
Келвин
ПВ
7
Min-hyeon Kong
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
2
Dong-ho Jeong
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
71
Kyo-won Han
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
7
Jae-won Lee
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
7
Yoon Do-young
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
4-2-1-3
51
2
4
5
22
8
13
10
Оливейра
33
Чжи Донь-Вон
24
7
4-1-2-1-2
1
33
Мун-Хван
4
92
41
8
Бобсин
23
7
71
Келвин
70
7
33
Чжи Донь-Вон
3
3
33
Чжи Донь-Вон
13
28
Сон
28
Сон
13
24
7
7
24
70
15
15
70
7
12
12
7
Остались в запасе
Сувон
Тэджон
26
Jeong Min-ki
ВР
2
Dong-ho Jeong
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
2
Dong-ho Jeong
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Сувон - Тэджон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
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Сувон
Тэджон
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
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2016.02.07 08:46
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2025.01.27 18:41
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
2017.02.07 10:29
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Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
2017.02.07 09:41
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
2016.02.09 20:53
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Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
2016.02.07 08:46
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