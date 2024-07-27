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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Сеул
Инчхон Юнайтед - Сеул: обзор матча 27 июля 2024
Инчхон Юнайтед
27.07.2024, суббота, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Сеул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Сеул
Желтая карточка
J. Mun
90'
+1
Желтая карточка
J. Kim
85'
82'
Замена
K. Shin-jin
️️️️
S. Iljutcenko
Замена
J. Mun
️️️️
M. Joo Lee
74'
Замена
J. Sin
️️️️
S. Hong
69'
58'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Young Wook
58'
Замена
S. Lim
️️️️
W.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
5
Myung Joo Lee
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
44
Willyan
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
66
Kim Se-hoon
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
3-2-1-3
25
2
17
23
82
17
5
40
42
9
Мугоша
3-2-2-2
26
37
Ким
17
16
2
Гю-Юн
3
44
11
18
90
5
6
6
5
42
8
8
42
18
13
13
18
44
7
7
44
90
18
18
90
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Сеул
1
Seong-jun Min
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
66
Kim Se-hoon
ЦП
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
21
Cheol-won Choi
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
66
Kim Se-hoon
ЦП
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Сеул
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
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