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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Кимчхон Сангму
Сеул - Кимчхон Сангму: обзор матча 21 июля 2024
Сеул
21.07.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Кимчхон Сангму
52'
S. Iljutcenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Кимчхон Сангму
Замена
S. Lim
️️️️
S. Han
87'
Замена
K. Shin-jin
️️️️
S. Iljutcenko
76'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Young Wook
75'
ГОЛ! 1:0!
S. Iljutcenko
Пас отдал
S. Han
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
66
Seung-gyu Han
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
18
Cho Young Wook
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
66
Su-il Park
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
13
Jin-ya Kim
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Кимчхон Сангму
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
16
Kim Jun-ho
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
3-2-2-2
26
37
Ким
17
16
3
2
Гю-Юн
66
11
90
18
3-2-1-1
1
66
14
30
6
29
10
Ли
99
18
13
13
18
90
18
18
90
66
7
7
66
Остались в запасе
Сеул
Кимчхон Сангму
21
Cheol-won Choi
ВР
26
Aleksandar Paločević
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
16
Kim Jun-ho
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
26
Aleksandar Paločević
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Остались в запасе
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
16
Kim Jun-ho
ЦП
7
Ли Дон-Жун
ПВ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Сеул - Кимчхон Сангму
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
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