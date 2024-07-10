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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Кванджу
Ульсан Хендэ - Кванджу: обзор матча 10 июля 2024
Ульсан Хендэ
10.07.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Кванджу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Кванджу
Замена
Келвин
️️️️
K. Lee
88'
84'
Желтая карточка
H. Kim
77'
Замена
H. Kim
️️️️
H. Du
Замена
Ч. Ву-Ен
️️️️
Д. Боянич
71'
Желтая карточка
M. Lee
65'
Замена
A. Esaka
️️️️
M. Kim
65'
65'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
K. Lee
Замена
J. Si-young
️️️️
M. Kim
46'
Замена
В. Ум
️️️️
K. Yun-Gu
46'
33'
Желтая карточка
J. Ho-Yeon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
33
Jang Si-young
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
22
Han-gil Kim
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
3-5-1-1
21
Хен У
5
20
Ки-Хи
16
24
6
Боянич
10
22
14
73
Юн Ил-Лок
10
3-4-2
1
13
6
3
10
22
11
19
10
68
10
33
33
10
6
Боянич
5
Ву-Ен
5
Ву-Ен
6
Боянич
24
71
Келвин
71
Келвин
24
22
8
8
22
14
11
Ум
11
Ум
14
13
22
22
13
10
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
10
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Кванджу
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
21
Jun Lee
ВР
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Ульсан Хендэ - Кванджу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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