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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Сувон
Тэджон - Сувон: обзор матча 29 июня 2024
Тэджон
29.06.2024, суббота, 14:00
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Сувон
16'
А. Оливейра
82'
J. Seung-Won
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Сувон
82'
ГОЛ! 0:2!
J. Seung-Won
Пас отдал
P. Cheol-woo
Замена
D. Lim
️️️️
С. Ли
79'
66'
Замена
Д. Сон
️️️️
Ч. Донь-Вон
66'
Замена
P. Cheol-woo
️️️️
B. Yoon
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Оливейра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
33
Park Jin-Seong
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
2
Yong Lee
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Тэджон
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
13
Lee Dong-won
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Сувон
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
8
Matheus Trindade
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
1-3-3
25
28
33
44
Ли
8
98
Кривоцюк
6
19
Чхон
3-2-1-2
51
21
Кен-Вон
4
2
13
8
10
Оливейра
7
33
Чжи Донь-Вон
44
Ли
15
15
44
Ли
8
3
3
8
5
5
33
Чжи Донь-Вон
28
Сон
28
Сон
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Тэджон
Сувон
13
Lee Dong-won
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
8
Matheus Trindade
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
13
Lee Dong-won
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Остались в запасе
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
8
Matheus Trindade
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Тэджон - Сувон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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