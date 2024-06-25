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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Кванджу
Сувон - Кванджу: обзор матча 25 июня 2024
Сувон
25.06.2024, вторник, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Кванджу
76'
J. Seung-Won
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Кванджу
Замена
P. Cheol-woo
️️️️
J. Seung-Won
86'
ГОЛ! 1:0!
J. Seung-Won
Пас отдал
K. Sang-Yun
76'
73'
Замена
S. Lee
️️️️
H. Du
Замена
K. Sang-Yun
️️️️
L. Seung-Woo
73'
61'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
K. Lee
Замена
Д. Сон
️️️️
Ч. Донь-Вон
55'
Желтая карточка
L. Seung-Woo
50'
7'
Желтая карточка
K. Lee
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
4
Kim Tae-han
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
2
Yong Lee
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Сувон
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
3-1-1-4
51
4
21
Кен-Вон
2
8
10
Оливейра
7
33
Чжи Донь-Вон
10
7
3-3-3
1
6
62
13
11
22
55
10
Ом
10
68
7
3
3
7
33
Чжи Донь-Вон
28
Сон
28
Сон
33
Чжи Донь-Вон
10
13
13
10
13
3
3
13
10
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
10
Остались в запасе
Сувон
Кванджу
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
21
Jun Lee
ВР
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Сувон - Кванджу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
Новости команд
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