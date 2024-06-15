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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Сувон
Канвон - Сувон: обзор матча 15 июня 2024
Канвон
15.06.2024, суббота, 14:00
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Сувон
13'
I. Yu
56'
Я. Кариелло
55'
L. Seung-Woo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Сувон
85'
Замена
J. Jae-Min
️️️️
K. Choi
60'
Замена
К. Кен-Вон
️️️️
K. Sang-Yun
ГОЛ! 2:1!
Я. Кариелло
56'
55'
ГОЛ! 1:1!
L. Seung-Woo
Пас отдал
А. Оливейра
46'
Замена
J. Lee
️️️️
Ч. Донь-Вон
Желтая карточка
H. Mun-ki
17'
ГОЛ! 1:0!
I. Yu
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
14
Kim Dae-Woo
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
2
Yong Lee
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Ji-sol Lee
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
Сувон
17
Dong-geon No
ВР
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
8
Matheus Trindade
ЦП
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
3-2-4
1
63
23
Тучи
88
14
18
22
47
17
99
Кариелло
4-2-1-3
51
6
5
3
2
8
13
10
Оливейра
33
Чжи Донь-Вон
7
10
20
20
13
21
Кен-Вон
21
Кен-Вон
13
6
57
57
6
33
Чжи Донь-Вон
7
7
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Канвон
Сувон
1
Park Cheong-hyo
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
17
Dong-geon No
ВР
4
Kim Tae-han
ЦЗ
8
Matheus Trindade
ЦП
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
Остались в запасе
17
Dong-geon No
ВР
4
Kim Tae-han
ЦЗ
8
Matheus Trindade
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Канвон - Сувон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
Посещаемость:
9704
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