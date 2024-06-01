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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Инчхон Юнайтед
Сувон - Инчхон Юнайтед: обзор матча 01 июня 2024
Сувон
01.06.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Инчхон Юнайтед
27'
L. Seung-Woo
45+4'
J. Seung-Won
66'
С. Мугоша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Инчхон Юнайтед
90'
Замена
D. Jeong
️️️️
D. Kim
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
K. Sang-Yun
79'
66'
ГОЛ! 2:1!
С. Мугоша
62'
Замена
С. Чхон
️️️️
P. Seung-ho
62'
Замена
J. Sin
️️️️
J. Mun
Замена
K. Tae-han
️️️️
J. Seung-Won
60'
ГОЛ! 2:0!
J. Seung-Won
Пас отдал
А. Оливейра
45'
+4
42'
Замена
G. Fernandes
️️️️
P. Mpoku
42'
Замена
D. Kim
️️️️
K. Min-Seok
37'
Желтая карточка
J. Mun
35'
Желтая карточка
H. Delbridge
ГОЛ! 1:0!
L. Seung-Woo
Пас отдал
А. Оливейра
27'
Желтая карточка
P. Cheol-woo
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
2
Yong Lee
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
77
Park Seung-ho
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Сувон
4
Kim Tae-han
ЦЗ
8
Matheus Trindade
ЦП
9
Josepablo Monreal
ЦФ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Инчхон Юнайтед
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
7
Do-hyeok Kim
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
11
Gerso Fernandes
ЦФ
19
Shi-uh Song
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
4-2-1-3
51
3
5
6
2
8
13
10
Оливейра
7
7
10
3-2-1-4
1
47
6
82
2
17
66
77
24
9
Мугоша
40
7
4
4
7
13
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
13
47
23
23
47
24
7
7
24
6
8
8
6
40
11
11
40
77
19
Чхон
19
Чхон
77
Остались в запасе
Сувон
Инчхон Юнайтед
8
Matheus Trindade
ЦП
9
Josepablo Monreal
ЦФ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
19
Shi-uh Song
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
8
Matheus Trindade
ЦП
9
Josepablo Monreal
ЦФ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
Остались в запасе
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
19
Shi-uh Song
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Сувон - Инчхон Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
Новости команд
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Сувон
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