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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Тэджон
Ульсан Хендэ - Тэджон: обзор матча 25 мая 2024
Ульсан Хендэ
25.05.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Тэджон
36'
M. Kim
65'
G. Ludwigson
76'
G. Ludwigson
90+3'
M. Ju
70'
D. Lim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Тэджон
ГОЛ! 4:1!
M. Ju
90'
+3
Пенальти не реализован!
M. Ju
88'
Замена
M. Kim
️️️️
В. Ум
81'
Замена
C. Lee
️️️️
Д. Боянич
81'
ГОЛ! 3:1!
G. Ludwigson
Пас отдал
К. Ки-Хи
76'
70'
ГОЛ! 2:1!
D. Lim
Пас отдал
L. Ribeiro
ГОЛ! 2:0!
G. Ludwigson
Пас отдал
A. Esaka
65'
Замена
A. Esaka
️️️️
M. Kim
62'
46'
Замена
D. Lim
️️️️
С. Ли
45'
+4
Красная карточка
А. Кривоцюк
ГОЛ! 1:0!
M. Kim
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
10
Min-kyu Ju
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
44
Сун-Мин Ли
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Ульсан Хендэ
37
Moon Hyun-Ho
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
72
Chung-yong Lee
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
71
Келвин
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
7
Мартин Адам
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
3-4-3
21
Хен У
20
Ки-Хи
19
Ким Юнь-Квон
16
70
6
Боянич
10
7
11
Ум
10
17
1-2-3
1
26
44
Ли
33
70
6
98
Кривоцюк
6
Боянич
72
72
6
Боянич
11
Ум
22
22
11
Ум
10
8
8
10
44
Ли
15
15
44
Ли
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Тэджон
37
Moon Hyun-Ho
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
71
Келвин
ПВ
7
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
37
Moon Hyun-Ho
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
71
Келвин
ПВ
7
Мартин Адам
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
13
Lee Dong-won
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Ульсан Хендэ - Тэджон
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
Посещаемость:
14676
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2025.10.01 18:38
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2025.06.26 00:01
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