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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Ульсан Хендэ
Канвон - Ульсан Хендэ: обзор матча 19 мая 2024
Канвон
19.05.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
67'
Я. Кариелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Ульсан Хендэ
Желтая карточка
S. Yun
90'
+6
76'
Замена
М. Адам
️️️️
K. Lee
Замена
Y. Lee
️️️️
S. Jun-Seok
72'
70'
Замена
L. Jae-wook
️️️️
C. Lee
70'
Замена
A. Esaka
️️️️
Д. Боянич
ГОЛ! 1:0!
Я. Кариелло
67'
46'
Замена
В. Ум
️️️️
K. Yun-Gu
33'
Желтая карточка
C. Lee
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
20
Ji-sol Lee
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
14
Kim Dae-Woo
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
10
Min-woo Kim
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
16
Lee Jae-wook
ЦП
71
Келвин
ПВ
7
Мартин Адам
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
3-2-1-2
1
20
23
Тучи
88
20
13
Ги-Хёк
8
47
99
Кариелло
3-4-1-2
21
Хен У
20
Ки-Хи
20
16
72
24
6
Боянич
14
73
Юн Ил-Лок
17
10
63
97
97
63
72
16
16
72
24
7
Адам
7
Адам
24
6
Боянич
8
8
6
Боянич
14
11
Ум
11
Ум
14
Остались в запасе
Канвон
Ульсан Хендэ
1
Park Cheong-hyo
ВР
14
Kim Dae-Woo
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
10
Min-woo Kim
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
14
Kim Dae-Woo
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
10
Min-woo Kim
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Канвон - Ульсан Хендэ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
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