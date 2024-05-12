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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Сувон
Чонбук Хендай Моторс - Сувон: обзор матча 12 мая 2024
Чонбук Хендай Моторс
12.05.2024, воскресенье, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Сувон
25'
М. Сон Мин
35'
P. Jae-yong (П)
57'
L. Seung-Woo
81'
L. Seung-Woo
84'
А. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Сувон
Замена
U. Jeong
️️️️
H. Ahn
88'
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
J. Byung-kwan
88'
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Оливейра
81'
ГОЛ! 2:2!
L. Seung-Woo
Пас отдал
Ч. Донь-Вон
Замена
T. Orobo
️️️️
P. Jae-yong
74'
62'
Замена
J. Lee
️️️️
K. Sang-Yun
62'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
J. Seung-Won
Замена
K. Han
️️️️
М. Сон Мин
62'
57'
ГОЛ! 2:1!
L. Seung-Woo
Пас отдал
P. Cheol-woo
Желтая карточка
J. Byung-kwan
45'
+1
Красная карточка
Б. Аджей-Боатенг
43'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
P. Jae-yong
35'
Желтая карточка
Y. Lee
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Сон Мин
Пас отдал
J. Byung-kwan
25'
16'
Желтая карточка
J. Monreal
8'
Желтая карточка
P. Cheol-woo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
2
Yong Lee
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Чонбук Хендай Моторс
31
Si-hyeon Gong
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
3
Uh-jae Jeong
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
71
Kyo-won Han
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
Сувон
17
Dong-geon No
ВР
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
7
Jae-won Lee
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
3-1-4-1-1
26
19
Аджей-Боатенг
22
Ким Чжин-Су
28
4
Пак
94
28
17
14
27
Сон Мин
16
4-2-1-2
51
2
21
Кен-Вон
3
6
8
13
10
Оливейра
9
7
94
3
3
94
27
Сон Мин
71
71
27
Сон Мин
14
12
Мин-Кю
12
Мин-Кю
14
16
9
9
16
13
7
7
13
7
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Сувон
31
Si-hyeon Gong
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
17
Dong-geon No
ВР
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
31
Si-hyeon Gong
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
Остались в запасе
17
Dong-geon No
ВР
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Сувон
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Новости команд
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