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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Сеул
Инчхон Юнайтед - Сеул: обзор матча 11 мая 2024
Инчхон Юнайтед
11.05.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Сеул
37'
С. Мугоша
49'
W.
63'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Сеул
Желтая карточка
H. Delbridge
90'
+8
Замена
D. Kim
️️️️
Y. Kim
90'
+2
Замена
B. Kim
️️️️
D. Jeong
78'
Замена
P. Mpoku
️️️️
J. Mun
78'
Желтая карточка
J. Mun
77'
67'
Желтая карточка
W.
63'
ГОЛ! 1:2!
W.
58'
Замена
S. Kang
️️️️
Т. Ли
Замена
P. Seung-ho
️️️️
С. Мугоша
53'
49'
ГОЛ! 1:1!
W.
46'
Замена
A. Paločević
️️️️
S. Kang
46'
Замена
W.
️️️️
S. Lim
Желтая карточка
С. Мугоша
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
W. Kwon
Красная карточка
G. Fernandes
45'
+3
39'
Желтая карточка
S. Iljutcenko
ГОЛ! 1:0!
С. Мугоша
Пас отдал
C. Woo-jin
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
7
Do-hyeok Kim
ЦП
66
Choi Woo-jin
ЦП
11
Gerso Fernandes
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
50
Dong-jin Park
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
77
Park Seung-ho
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
44
Willyan
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
66
Seung-gyu Han
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
3-2-2-2
25
23
6
17
2
82
7
66
9
Мугоша
11
4-2-2
26
16
3
17
Ли
50
40
Ки Сун-Юн
11
7
90
28
47
47
28
9
Мугоша
77
77
9
Мугоша
6
40
40
6
23
27
27
23
17
Ли
17
17
17
Ли
7
44
44
7
11
26
26
11
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Сеул
1
Seong-jun Min
ВР
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
21
Cheol-won Choi
ВР
66
Seung-gyu Han
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
66
Seung-gyu Han
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Сеул
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-woo Kim, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
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