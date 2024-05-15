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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Ульсан Хендэ
Кванджу - Ульсан Хендэ: обзор матча 15 мая 2024
Кванджу
15.05.2024, среда, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
82'
L. Kang-Hyeon
85'
В. Ум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Ульсан Хендэ
87'
Желтая карточка
M. Kim
Замена
Y. Ahn
️️️️
A. Popovic
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
В. Ум
Пас отдал
M. Kim
ГОЛ! 1:0!
L. Kang-Hyeon
82'
Желтая карточка
J. Jeong
77'
76'
Желтая карточка
S. Ho Hwang
Замена
L. Kang-Hyeon
️️️️
K. Lee
76'
69'
Замена
M. Ju
️️️️
Келвин
Замена
G. Tigrão
️️️️
H. Kim
65'
55'
Замена
K. Lee
️️️️
М. Салес
Замена
️️️️
K. Choi
46'
8'
Замена
A. Esaka
️️️️
S. Shim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
10
Kun-hee Lee
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
71
Келвин
ПВ
7
Мартин Адам
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Кванджу
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Ульсан Хендэ
37
Moon Hyun-Ho
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
4-3-2
1
13
41
62
45
22
10
22
10
Ом
10
3-1-3-1-2
21
Хен У
20
19
Ким Юнь-Квон
77
95
Салес
70
22
10
71
Келвин
11
Ум
7
Адам
41
6
6
41
10
56
56
10
22
11
11
22
95
Салес
24
24
95
Салес
71
Келвин
10
10
71
Келвин
77
8
8
77
Остались в запасе
Кванджу
Ульсан Хендэ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
37
Moon Hyun-Ho
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
72
Chung-yong Lee
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Остались в запасе
37
Moon Hyun-Ho
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
72
Chung-yong Lee
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Кванджу - Ульсан Хендэ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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