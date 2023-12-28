Пхохан Стилерс

Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
Глушаков: «Присутствие Федуна на сборах вдохновляет»