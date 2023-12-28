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Пхохан Стилерс
Сувон Самсунг
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
18 января 2021, 19:43
3
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
7 февраля 2017, 10:29
4
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
7 февраля 2017, 09:41
1
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
9 февраля 2016, 20:53
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко
18 января 2021, 19:43
3
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
7 февраля 2017, 10:29
4
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
7 февраля 2017, 09:41
1
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
9 февраля 2016, 20:53
2
Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
7 февраля 2016, 08:46
1
Глушаков: «Присутствие Федуна на сборах вдохновляет»
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3
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Пхохан Стилерс
Сувон Самсунг
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Ульсан Хендэ
3 : 0
06.04.2024
Сувон Самсунг
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Тэджон
1 : 2
07.04.2024
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Сеул
1 : 4
13.04.2024
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Сувон Самсунг
1 : 0
14.04.2024
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
Сувон Самсунг
2 : 0
20.04.2024
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Канвон
0 : 4
01.05.2024
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
Пхохан Стилерс
0 : 0
28.04.2024
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
Пхохан Стилерс
0 : 0
20.04.2024
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Сеул
1 : 4
13.04.2024
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Тэджон
1 : 2
07.04.2024
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Сувон Самсунг
0 : 2
30.04.2024
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
Кванджу
0 : 2
27.04.2024
Сувон Самсунг
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
Сувон Самсунг
2 : 0
20.04.2024
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Сувон Самсунг
1 : 0
14.04.2024
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Ульсан Хендэ
3 : 0
06.04.2024
Сувон Самсунг

Пхохан Стилерс - Сувон Самсунг: обзор матча 02 апреля 2024

Пхохан Стилерс
02.04.2024, вторник, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Сувон Самсунг
45' O. Alionço
53' J. Lachlan
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пхохан Стилерс - Сувон Самсунг
Матч завершен
Замена
Kyu-hyeong Kim ️️️️➡️️ Sung-dong Baek
89'
Замена
Kim In-Sung ️️️️➡️️ Jae-hee Jeong
57'
53'
ГОЛ! 1:1
Jackson Lachlan
ГОЛ! 1:0
Oberdan Alionço
45'
25'
Замена
Jae-won Lee ️️️️➡️️ Matheus Trindade
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
6
Jong-uh Kim
ЦП
8
Oberdan Alionço
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
33
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Сувон Самсунг
17
Dong-geon No
ВР
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
15
Kim Tae-han
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
8
Matheus Trindade
ЦП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
10
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Пхохан Стилерс
32
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
12
Ryun-sung Kim
ЦЗ
88
Kim Dong-jin
ЦП
16
Chan-hee Han
ЦП
22
Kyu-hyeong Kim
ЦП
9
Jorge Teixeira
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
Сувон Самсунг
18
Jun-seok Lee
ЦП
70
Андерсон Оливейра
АП
11
Lee Seung-Woo
ЦФ
19
Jeong Jae-Min
ЦФ
16
Jae-won Lee
ЦФ
4-4-2
21
3
77
17
4
27
8
19
6
33
10
4-1-3
17
3
15
6
5
8
10
Чжи Донь-Вон
9
7
10
22
22
10
27
7
7
27
8
16
16
8
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Сувон Самсунг
32
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
12
Ryun-sung Kim
ЦЗ
88
Kim Dong-jin
ЦП
16
Chan-hee Han
ЦП
9
Jorge Teixeira
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
18
Jun-seok Lee
ЦП
70
Андерсон Оливейра
АП
11
Lee Seung-Woo
ЦФ
19
Jeong Jae-Min
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
32
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
12
Ryun-sung Kim
ЦЗ
88
Kim Dong-jin
ЦП
16
Chan-hee Han
ЦП
9
Jorge Teixeira
ЦП
Остались в запасе
18
Jun-seok Lee
ЦП
70
Андерсон Оливейра
АП
11
Lee Seung-Woo
ЦФ
19
Jeong Jae-Min
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Пхохан Стилерс - Сувон Самсунг
Информация о матче
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
Южная Корея. Кей-лига
Все
Текущие
Будущие
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Чеджу
1 : 1
01.05.2024
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Канвон
0 : 4
01.05.2024
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 0
01.05.2024
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Тэгу
1 : 1
01.05.2024
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Сеул
- : -
04.05.2024
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Чеджу
1 : 1
01.05.2024
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Канвон
0 : 4
01.05.2024
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 0
01.05.2024
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Тэгу
1 : 1
01.05.2024
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Сеул
- : -
04.05.2024
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Пхохан Стилерс
- : -
04.05.2024
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Сувон Самсунг
- : -
05.05.2024
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.05.2024
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Чеджу
- : -
06.05.2024
Тэгу
Россия
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