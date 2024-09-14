Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чэнду Жунчэн - Бейджин Гуоань
Чэнду Жунчэн - Бейджин Гуоань: обзор матча 14 сентября 2024
Чэнду Жунчэн
14.09.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Бейджин Гуоань
24'
R.
40'
F. Silva
52'
Y. Cao
69'
Л. Линь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Бейджин Гуоань
90'
+3
Желтая карточка
L. Yang
90'
+2
Замена
Z. Wang
️️️️
F. Abreu
87'
Замена
H. Fang
️️️️
Л. Линь
Замена
L. Yang
️️️️
S. Yang
80'
Замена
Z. Feng
️️️️
C. Gan
80'
74'
Замена
L. Yang
️️️️
Y. Cao
Замена
C. Gan
️️️️
M. Muzepper
73'
69'
ГОЛ! 2:2!
Л. Линь
Замена
I. Mutallep
️️️️
M. Palacios
66'
Замена
H. Hu
️️️️
M. Tang
66'
52'
ГОЛ! 2:1!
Y. Cao
Пас отдал
Л. Ли
43'
Желтая карточка
G. Wang
ГОЛ! 2:0!
F. Silva
Пас отдал
Y. Gurfinkel
40'
Желтая карточка
Y. Dong
38'
Желтая карточка
T. Chow
35'
ГОЛ! 1:0!
R.
Пас отдал
T. Chow
24'
16'
Желтая карточка
Y. Cao
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
16
Miao Tang
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
10
Rômulo
ЦФ
9
Felipe Silva
ЦФ
11
Manuel Palacios
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
28
Chengdong Zhang
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Чэнду Жунчэн
31
Xiaofeng Geng
ВР
2
Hetao Hu
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
17
Lei Wu
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
25
Arturo Cheng
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
3-4-3
1
5
Летшерт
19
26
16
25
13
8
11
9
10
3-4-2-1
22
2
37
4
Ли
28
6
6
27
6
Гуга
11
Линь
29
16
2
2
16
26
22
22
26
11
29
29
11
6
6
25
39
39
25
29
20
20
29
10
10
11
Линь
18
18
11
Линь
37
17
17
37
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Бейджин Гуоань
31
Xiaofeng Geng
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
17
Lei Wu
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
34
Sen Hou
ВР
25
Arturo Cheng
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
31
Xiaofeng Geng
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
17
Lei Wu
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
Остались в запасе
34
Sen Hou
ВР
25
Arturo Cheng
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Бейджин Гуоань
2
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
14
Офсайды
1
2
Количество передач
294
553
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
24.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Шанхай Порт
3 : 0
18.10.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Главный судья:
Yinhao Shen, China
Стадион:
Shuangliu Sports Centre, Chengdu
Новости команд
Все
Чэнду Жунчэн
Бейджин Гуоань
Российский игрок может упустить титул чемпиона Китая, его клуб растерял 9 из 12 очков отрыва
25 октября
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
Сорокин сравнил цены на продукты в России и Китае
4 сентября
«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого
22 августа
2
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
Российский игрок может упустить титул чемпиона Китая, его клуб растерял 9 из 12 очков отрыва
25 октября
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
Сорокин сравнил цены на продукты в России и Китае
4 сентября
«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого
22 августа
2
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
11 января
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
2025.07.19 16:38
3
«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)
2025.03.01 16:43
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
2024.08.22 18:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+