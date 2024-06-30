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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Шаньдун Тайшань
Бейджин Гуоань - Шаньдун Тайшань: обзор матча 30 июня 2024
Бейджин Гуоань
30.06.2024, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Шаньдун Тайшань
4'
S. Adegbenro
6'
F. Abreu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Шаньдун Тайшань
Желтая карточка
L. Yang
90'
+1
Замена
B. Feng
️️️️
G. Wang
90'
+1
Замена
Z. Chi
️️️️
Л. Ли
90'
Желтая карточка
G. Wang
77'
Замена
L. Yang
️️️️
S. Adegbenro
71'
63'
Замена
П. Чен
️️️️
Y. Li
Замена
H. Fang
️️️️
Л. Линь
62'
46'
Замена
J. Bi
️️️️
Z. Zheng
30'
Желтая карточка
L. Liao
15'
Замена
K. Shi
️️️️
J.
ГОЛ! 2:0!
F. Abreu
Пас отдал
S. Adegbenro
6'
ГОЛ! 1:0!
S. Adegbenro
Пас отдал
F. Abreu
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
ЦП
8
Li Ke
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
4
Jadson
(К)
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
23
Lisheng Liao
ЦП
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Бейджин Гуоань
26
Yang Bai
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Шаньдун Тайшань
1
Yu Jinyong
ВР
26
Shibo Liu
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
29
Пу Чен
ЛВ
13
Zhang Chi
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
3-2-2-2
22
4
Ли
2
32
Нгаду-Нгаджуй
27
8
11
Линь
6
Гуга
24
29
4-5-1
14
Ванг
5
4
35
11
Лю
17
7
22
23
10
Казаишвили
9
Кризан
27
12
12
27
4
Ли
6
6
4
Ли
24
17
17
24
11
Линь
18
18
11
Линь
5
24
24
5
4
5
5
4
22
29
Чен
29
Чен
22
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Шаньдун Тайшань
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
1
Yu Jinyong
ВР
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Остались в запасе
26
Yang Bai
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
Остались в запасе
1
Yu Jinyong
ВР
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Статистика матча Бейджин Гуоань - Шаньдун Тайшань
2
1
Всего ударов по воротам
11
28
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
14
Нарушения
14
10
Офсайды
0
4
Количество передач
294
392
Сейвы
9
3
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
10
21
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Информация о матче
Главный судья:
Xing Qi, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Новости команд
Все
Бейджин Гуоань
Шаньдун Тайшань
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
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1
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