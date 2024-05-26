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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Наньтун Чжиюнь
Бейджин Гуоань - Наньтун Чжиюнь: обзор матча 26 мая 2024
Бейджин Гуоань
26.05.2024, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 14 тур
5 : 2
Завершен
Наньтун Чжиюнь
5'
F. Abreu
8'
Y. He
63'
Y. Cao
88'
F. Abreu
90+1'
H. Fang
23'
Z. Haoqian
73'
Д. Пуцлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Наньтун Чжиюнь
ГОЛ! 5:2!
H. Fang
90'
+1
Замена
️️️️
Z. Chi
90'
Замена
Z. Wang
️️️️
L. Yang
90'
ГОЛ! 4:2!
F. Abreu
88'
73'
ГОЛ! 3:2!
Д. Пуцлин
Пас отдал
J. Godínez
73'
Замена
J. Shengpan
️️️️
X. Luo
73'
Замена
L. Lei
️️️️
D. Ye
Замена
H. Fang
️️️️
Y. Cao
72'
65'
Желтая карточка
K. Nzuzi Mata
ГОЛ! 3:1!
Y. Cao
Пас отдал
F. Abreu
63'
59'
Замена
Y. Shinar
️️️️
Z. Jiang
59'
Замена
W. Liu
️️️️
S. Ma
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
30'
23'
ГОЛ! 2:1!
Z. Haoqian
Пас отдал
K. Cao
16'
Желтая карточка
Z. Jiang
15'
Замена
K. Nzuzi Mata
️️️️
И. Каллон
ГОЛ! 2:0!
Y. He
8'
ГОЛ! 1:0!
F. Abreu
Пас отдал
Y. He
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Гуга
АП
17
Liyu Yang
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Наньтун Чжиюнь
14
Zhao Chen
(К)
ВР
5
Sheng Ma
ЦЗ
34
Xin Luo
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
25
Kang Cao
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Zheng Haoqian
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
24
Shaowen Liang
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
1
Xue Qinghao
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
20
Ji Shengpan
ЦП
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
11
Nuali Zimin
ЦП
3-2-1-1-2
34
3
2
32
Нгаду-Нгаджуй
37
12
6
6
Гуга
29
17
3-1-1-5
14
5
34
26
6
Пуцлин
25
47
Каллон
18
9
9
16
17
20
20
17
37
18
18
37
26
31
31
26
5
15
15
5
18
4
4
18
34
20
20
34
47
Каллон
7
7
47
Каллон
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Наньтун Чжиюнь
22
Jiaqi Han
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
24
Shaowen Liang
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
1
Li Huayang
ВР
1
Xue Qinghao
ВР
2
Lai Wei
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
Главный тренер
Давид Патрисиу
Остались в запасе
22
Jiaqi Han
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
24
Shaowen Liang
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
1
Xue Qinghao
ВР
2
Lai Wei
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Давид Патрисиу
Статистика матча Бейджин Гуоань - Наньтун Чжиюнь
1
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
12
Офсайды
0
1
Количество передач
552
366
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
02.11.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 3
27.10.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Наньтун Чжиюнь
3 : 2
28.09.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 26 тур
Наньтун Чжиюнь
2 : 1
22.09.2024
Циндао Хайню
Информация о матче
Главный судья:
Yangfan Zhang, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
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