Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае