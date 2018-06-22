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Хэнань
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
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Последние матчи
Все
Хэнань
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Хэнань - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: онлайн-трансляция 04 мая 2024

Хэнань
04.05.2024, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 10 тур
- : -
Не начался
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П1
2.4
Х
3.25
П2
2.8
Реклама, 18+
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хэнань - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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