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Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»