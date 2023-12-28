Циндао Вест Кост

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры

Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Феллайни объявил о завершении карьеры

Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом