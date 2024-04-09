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Шанхай Шэньхуа
Цанчжоу Майти Лайонс
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
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Последние матчи
Все
Шанхай Шэньхуа
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай

Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу Майти Лайонс: обзор матча 01 мая 2024

Шанхай Шэньхуа
01.05.2024, среда, 15:00
Китай. Суперлига, 9 тур
4 : 0
Матч завершен
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Цанчжоу Майти Лайонс
3' X. Haoyang
50' Ч. Чжу
76' А. Луис
90+5' А. Луис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу Майти Лайонс
Матч завершен
ГОЛ! 4:0
Андре Луис
90' +5
Замена
Yunding Cao ️️️️➡️️ Жоао Карлос Тейшейра
83'
Замена
Сефас Малеле ️️️️➡️️ Пенгфей Си
78'
Замена
Yu Hanchao ️️️️➡️️ Тианий Гао
78'
ГОЛ! 3:0
Андре Луис
76'
71'
Замена
Peng Wang ️️️️➡️️ Dilyimit Tudi
71'
Замена
Стоппила Сунзу ️️️️➡️️ Kaimu Zheng
Замена
Вай-Цун Дай ️️️️➡️️ Xu Haoyang
67'
65'
Замена
Хебер ️️️️➡️️ Fuyu Ma
65'
Замена
Oscar Taty Maritu ️️️️➡️️ Xinyu Liu
Желтая карточка
Haijian Wang
55'
ГОЛ! 2:0
Чэньцзе Чжу
50'
41'
Замена
Yingjie Zhao ️️️️➡️️ Георгий Жуков
34'
Желтая карточка
Kaimu Zheng
ГОЛ! 1:0
Xu Haoyang
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
ВР
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
33
Haijian Wang
ЦП
15
Си Ву
(К) ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
14
Пенгфей Си
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Цанчжоу Майти Лайонс
37
Dong Hang
ВР
16
Kaimu Zheng
(К) ЦЗ
36
Yun Yang
ЦЗ
11
Dilyimit Tudi
ЦЗ
18
Xuchen Yao
ЦП
27
Fuyu Ma
ЦП
19
Георгий Жуков
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
20
Xinyu Liu
ЦФ
7
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Цанчжоу Майти Лайонс
14
Puliang Shao
ВР
15
Peng Wang
ЦЗ
3
Стоппила Сунзу
ЦЗ
23
Hong Li
ЦЗ
26
Guo Yunqi
ЦП
13
Sun Qinhan
ЦП
8
Yingjie Zhao
ЦП
31
Вив Соломон-Отабор
ПВ
10
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Хебер
ЦФ
17
Da Wen
ЦФ
2-1-2-2-1
30
5
Чжу
4
Цзян
17
Гао
33
15
Ву
10
Тейшейра
14
Си
9
Луис
3-3-1-2
37
16
36
11
18
27
19
Жуков
32
Сун
7
20
8
Дай
8
Дай
10
Тейшейра
28
28
10
Тейшейра
14
Си
11
Малеле
11
Малеле
14
Си
11
15
15
11
16
3
Сунзу
3
Сунзу
16
19
Жуков
8
8
19
Жуков
20
10
10
20
27
9
Хебер
9
Хебер
27
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Цанчжоу Майти Лайонс
1
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
14
Puliang Shao
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
26
Guo Yunqi
ЦП
13
Sun Qinhan
ЦП
31
Вив Соломон-Отабор
ПВ
17
Da Wen
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
14
Puliang Shao
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
26
Guo Yunqi
ЦП
13
Sun Qinhan
ЦП
31
Вив Соломон-Отабор
ПВ
17
Da Wen
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Цанчжоу Майти Лайонс
1
1
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
77
23
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
9
8
Количество передач
872
258
Сейвы
2
6
Точность передач %
93
74
Удары мимо ворот
15
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
17
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Shan Dan'ao, China
Стадион:
Shanghai Stadium, Shanghai
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
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