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Чэнду Рончен
Ухань Три Таунс
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
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Чэнду Рончен
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чэнду Рончен - Ухань Три Таунс
Чэнду Рончен - Ухань Три Таунс: обзор матча 01 мая 2024
Чэнду Рончен
01.05.2024, среда, 14:35
Китай. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ухань Три Таунс
55'
Ш. Вей
14'
P. Henrique
81'
P. Henrique
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чэнду Рончен - Ухань Три Таунс
Матч завершен
90'
+4
Желтая карточка
Дянзуо Лю
Желтая карточка
Yang Yiming
90'
+1
82'
Желтая карточка
Pedro Henrique
81'
ГОЛ! 1:2
Pedro Henrique
Замена
Dinghao Yan
️️️️➡️️
Mirahmetjan Muzepper
81'
Замена
Yang Yiming
️️️️➡️️
Ruibao Hu
76'
59'
Замена
️️️️➡️️
Yue Liu
ГОЛ! 1:1
Шихао Вей
55'
46'
Замена
Chao He
️️️️➡️️
Umidjan Yusup
46'
Замена
Ruofan Liu
️️️️➡️️
Qianglong Tao
40'
Желтая карточка
Hang Ren
31'
Желтая карточка
Zhipeng Jiang
14'
ГОЛ! 0:1
Pedro Henrique
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Рончен
33
Yan Zhang
ВР
4
Тимо Летшерт
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
11
Yahav Gurfinkel
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
21
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Ухань Три Таунс
32
Дянзуо Лю
ВР
25
Hanwen Deng
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
23
Hang Ren
(К)
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Чэнду Рончен
23
Yang Yiming
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
27
Fan Yang
ЦЗ
28
Shuai Yang
ЦЗ
6
Zhuoyi Feng
ЦП
35
Liao Rongxiang
ЦП
15
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Ухань Три Таунс
38
Xing Chen
ВР
1
Wei Minzhe
ВР
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
6
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
21
Chao He
ЦП
8
Ruofan Liu
ЦФ
2-4-1-1
33
4
Летшерт
5
25
11
8
39
7
Вей
21
3-3-1-3
32
Лю
5
Парк
40
23
25
37
Дарлан
4
12
9
7
19
5
23
23
5
25
15
15
25
40
21
21
40
7
8
8
7
Остались в запасе
Чэнду Рончен
Ухань Три Таунс
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
27
Fan Yang
ЦЗ
28
Shuai Yang
ЦЗ
6
Zhuoyi Feng
ЦП
35
Liao Rongxiang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
38
Xing Chen
ВР
1
Wei Minzhe
ВР
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
6
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
Главный тренер
Рикардо Родригес
Остались в запасе
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
27
Fan Yang
ЦЗ
28
Shuai Yang
ЦЗ
6
Zhuoyi Feng
ЦП
35
Liao Rongxiang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Остались в запасе
38
Xing Chen
ВР
1
Wei Minzhe
ВР
15
Shewketjan Tayir
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
6
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Рикардо Родригес
Статистика матча Чэнду Рончен - Ухань Три Таунс
1
4
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
0
Нарушения
17
20
Офсайды
1
0
Количество передач
532
294
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Xu Qiangqiang, China
Стадион:
Shuangliu Sports Centre, Chengdu
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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