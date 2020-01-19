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Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь Пенг Сити
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
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Последние матчи
Все
Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити

Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 01 мая 2024

Чанчунь Ятай
01.05.2024, среда, 10:30
Китай. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Матч завершен
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Шэньчжэнь Пенг Сити
56' Р. Берич
73' Р. Дугалич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь Пенг Сити
Матч завершен
84'
Замена
Tian Yinong ️️️️➡️️ Samuel Armenteros
82'
Желтая карточка
Мэтт Орр
73'
ГОЛ! 1:1
Раде Дугалич
Замена
Лонг Тан ️️️️➡️️ Роберт Берич
71'
Желтая карточка
Yake Wu
64'
ГОЛ! 1:0
Роберт Берич
56'
Желтая карточка
Гильерме
49'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чанчунь Ятай
23
Yake Wu
(К) ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
35
Wang Yu
ЦП
19
Liao Chengjian
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
40
Гильерме
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Шэньчжэнь Пенг Сити
20
Раде Дугалич
ЦЗ
7
Тиаго Андраде
ЛВ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Чанчунь Ятай
28
Zhifeng Wang
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
20
Zhang Yufeng
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Huachen Zhang
ЦП
29
Лонг Тан
ПВ
15
Yuda Tian
ЦФ
Шэньчжэнь Пенг Сити
19
Мэтт Орр
ЦФ
3-3-1-1
23
26
5
24
35
19
44
Зули
40
Гильерме
9
Берич
1-1-1
20
Дугалич
7
Андраде
9
9
Берич
29
Тан
29
Тан
9
Берич
Остались в запасе
Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь Пенг Сити
28
Zhifeng Wang
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
20
Zhang Yufeng
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Huachen Zhang
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
19
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Остались в запасе
28
Zhifeng Wang
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
20
Zhang Yufeng
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Huachen Zhang
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
19
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Главный тренер
Хесус Тато
Статистика матча Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь Пенг Сити
2
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
20
23
Офсайды
3
0
Количество передач
322
386
Сейвы
0
1
Точность передач %
65
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gao Peng, China
Стадион:
Changchun Sports Center, Changchun
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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04.05.2024
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Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
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Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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