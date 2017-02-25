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Чжэцзян Профешионал
Хэнань
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
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Чжэцзян Профешионал
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань

Чжэцзян Профешионал - Хэнань: обзор матча 30 апреля 2024

Чжэцзян Профешионал
30.04.2024, вторник, 15:00
Китай. Суперлига, 9 тур
4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Хэнань
16' L. (П)
36' N. Hang Leung
44' C. Jin
90+1' B. Gu
45+7' N. Covic (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чжэцзян Профешионал - Хэнань
Матч завершен
Замена
Sun Zheng'ao ️️️️➡️️ Жан-Эврард Куасси
90' +2
ГОЛ! 4:1
Bin Gu
90' +1
Замена
Bin Gu ️️️️➡️️ D. Owusu-Sekyere
87'
85'
Замена
Feng Boyuan ️️️️➡️️ Yilin Yang
Желтая карточка
Франко Андрияшевич
71'
70'
Замена
Zhao Ke ️️️️➡️️ Bin Liu
Желтая карточка
Dongsheng Wang
62'
Замена
Dongsheng Wang ️️️️➡️️ Yu Dong
60'
Замена
Франко Андрияшевич ️️️️➡️️ Cheng Jin
60'
Замена
Alexander N'Doumbou ️️️️➡️️ Jiaqi Zhang
60'
46'
Замена
Frank Acheampong ️️️️➡️️ Nemanja Covic
46'
Замена
Zichang Huang ️️️️➡️️ Оливер Гербиг
Желтая карточка
Leonardo
45' +9
45' +8
Желтая карточка
Bin Liu
45' +7
ГОЛ с пенальти! 3:1
Nemanja Covic
ГОЛ! 3:0
Cheng Jin
44'
37'
Желтая карточка
Шанюань Ван
ГОЛ! 2:0
Nok Hang Leung
36'
Желтая карточка
Jiaqi Zhang
21'
Желтая карточка
Yu Dong
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Leonardo
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
10
Tixiang Li
ЦП
45
Leonardo
ЦП
22
Cheng Jin
(К) ЦП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
7
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
15
Bin Liu
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
36
Яго Майдана
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ПЗ
6
Шанюань Ван
(К) ОП
8
Dorde Denic
ЦП
19
Yilin Yang
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
40
Бруно Назарио
ЦП
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
4
Sun Zheng'ao
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
14
Wei Wu
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
11
Франко Андрияшевич
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
39
Wang Yudong
ЦФ
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
11
Frank Acheampong
ЦФ
10
Zichang Huang
ЦФ
29
Dong Han
ЦФ
9
Feng Boyuan
ЦФ
4-4-1-1
1
36
Поссиньоло
28
2
19
29
45
22
10
17
Куасси
7
4-1-4-1
17
13
Сю
3
Гербиг
36
Майдана
15
6
Ван
19
22
40
Назарио
8
20
17
Куасси
4
4
17
Куасси
19
20
20
19
7
31
31
7
29
8
8
29
22
11
Андрияшевич
11
Андрияшевич
22
15
23
23
15
20
11
11
20
3
Гербиг
10
10
3
Гербиг
19
9
9
19
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Хэнань
33
Bo Zhao
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
14
Wei Wu
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
39
Wang Yudong
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
26
Jiamin Xu
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
33
Bo Zhao
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
14
Wei Wu
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
39
Wang Yudong
ЦФ
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Хэнань
5
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
17
17
Офсайды
0
5
Количество передач
487
274
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Liang Songshang, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
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