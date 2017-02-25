Чжэцзян Профешионал

Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»

Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»

Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»