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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
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2
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6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
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10
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2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Бейджин Гуоань: обзор матча 30 апреля 2024

Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
30.04.2024, вторник, 14:35
Китай. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бейджин Гуоань
52' Y. Cao
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Бейджин Гуоань
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Ziming Wang
82'
Замена
Ziming Wang ️️️️➡️️ Samuel Adegbenro
Замена
Junxian Liu ️️️️➡️️ Zihao Yang
80'
65'
Замена
Yang Bai ️️️️➡️️ Yongjing Cao
Желтая карточка
Tian Ming
61'
Желтая карточка
Миле Скорич
61'
59'
Замена
Гуга ️️️️➡️️ Dabao Yu
Замена
Албион Адеми ️️️️➡️️ Shi Yan
56'
Замена
Цюмин Ван ️️️️➡️️ Hao Guo
56'
52'
ГОЛ! 0:1
Yongjing Cao
Замена
Dun Ba ️️️️➡️️ Yuanjie Su
46'
Замена
Tian Ming ️️️️➡️️ Zhenghao Wang
46'
Желтая карточка
Zhenghao Wang
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
22
Jingqi Fang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
6
Pengfei Han
ЦЗ
21
Миле Скорич
(К) ЦЗ
16
Zihao Yang
ЦЗ
40
Shi Yan
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
10
Ivan Fiolić
ЦП
36
Hao Guo
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
22
Dabao Yu
(К) ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
23
Li Ke
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
15
Tian Ming
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
30
Цюмин Ван
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
7
Албион Адеми
ЛВ
19
Junxian Liu
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
Бейджин Гуоань
1
Jiaqi Han
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
8
Гуга
АП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
4-5-1
22
3
21
Скорич
16
6
14
32
10
36
40
11
3-2-2-2
34
5
Нгаду-Нгаджуй
3
37
22
4
Ли
23
21
29
24
3
15
15
3
36
30
Ван
30
Ван
36
40
7
Адеми
7
Адеми
40
16
19
19
16
32
29
29
32
37
26
26
37
24
20
20
24
22
8
Гуга
8
Гуга
22
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Бейджин Гуоань
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
1
Jiaqi Han
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
Остались в запасе
1
Jiaqi Han
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер - Бейджин Гуоань
3
1
1
Всего ударов по воротам
31
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
8
Нарушения
13
7
Офсайды
3
0
Количество передач
439
341
Сейвы
1
7
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
15
4
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
13
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Tianjin Olympic Sports Center Stadium, Tianjin
Китай. Суперлига
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