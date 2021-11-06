Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

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Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»