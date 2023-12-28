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Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
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Все
Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт

Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь: обзор матча 30 апреля 2024

Шаньдун Тайшань
30.04.2024, вторник, 13:00
Китай. Суперлига, 9 тур
3 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Наньтун Чжиюнь
33' Кризан
48' Кризан
50' Кризан
28' D. Ye
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь
Матч завершен
Замена
Zhang Chi ️️️️➡️️ Валерий Казаишвили
89'
Замена
Lisheng Liao ️️️️➡️️ Кризан
74'
71'
Замена
Liao Lei ️️️️➡️️ Lai Wei
61'
Замена
Zheng Haoqian ️️️️➡️️ Daochi Ye
ГОЛ! 3:1
Кризан
50'
48'
Желтая карточка
Ming Yang Yang
ГОЛ! 2:1
Кризан
48'
46'
Замена
Jesús Godínez ️️️️➡️️ Ji Shengpan
Замена
P. Delgado ️️️️➡️️ Abdurasul Abudulam
46'
Замена
Zhunyi Gao ️️️️➡️️ Tong Lei
46'
46'
Замена
Ming Yang Yang ️️️️➡️️ Zilei Jiang
ГОЛ! 1:1
Кризан
33'
28'
ГОЛ! 0:1
Daochi Ye
Желтая карточка
Abdurasul Abudulam
20'
16'
Желтая карточка
Lai Wei
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
5
Zheng Zheng
(К) ЦЗ
22
Yuanyi Li
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
32
Fernandinho
ЦП
9
Кризан
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Наньтун Чжиюнь
23
Xue Qinghao
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
15
Wei Liu
(К) ЦЗ
16
Давид Пуцлин
ОП
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
17
Ji Shengpan
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
18
Zilei Jiang
ЦФ
20
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
26
Shibo Liu
ВР
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
20
Lisheng Liao
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
31
Liao Lei
ЦЗ
34
Xin Luo
ЦЗ
5
Sheng Ma
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
6
Ming Yang Yang
ЦП
29
Zheng Haoqian
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
3-2-3-2
14
Ванг
27
35
5
11
Лю
2
22
10
Казаишвили
32
30
9
Кризан
4-1-3-2
23
2
26
15
4
16
Пуцлин
7
17
25
20
18
2
33
33
2
10
Казаишвили
13
13
10
Казаишвили
9
Кризан
20
20
9
Кризан
30
8
8
30
2
31
31
2
18
6
6
18
26
29
29
26
17
9
9
17
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Наньтун Чжиюнь
18
Rongze Han
ВР
26
Shibo Liu
ВР
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
34
Xin Luo
ЦЗ
5
Sheng Ma
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
Главный тренер
Давид Патрисиу
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
26
Shibo Liu
ВР
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
34
Xin Luo
ЦЗ
5
Sheng Ma
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Давид Патрисиу
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
7
13
Офсайды
2
0
Количество передач
498
418
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Niu Minghui, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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