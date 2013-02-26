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Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
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Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
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Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс

Шанхай Порт - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 27 апреля 2024

Шанхай Порт
27.04.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Матч завершен
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Шанхай Шэньхуа
59' G.
90' Ж. Карлос Тейшейра
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шанхай Порт - Шанхай Шэньхуа
Матч завершен
Желтая карточка
Shenglong Li
90' +9
Желтая карточка
Цзюньлин Янь
90' +7
90' +5
Желтая карточка
Haijian Wang
90'
ГОЛ! 1:1
Жоао Карлос Тейшейра
Замена
Чжан Линьпен ️️️️➡️️ Ang Li
89'
81'
Желтая карточка
Yang Zexiang
Замена
Синь Сю ️️️️➡️️ Лео Читтадини
81'
Замена
Shenchao Wang ️️️️➡️️ Wang Zhenao
81'
80'
Замена
Haijian Wang ️️️️➡️️ Ибраим Амаду
75'
Замена
Yu Hanchao ️️️️➡️️ Xu Haoyang
Замена
Shenglong Li ️️️️➡️️ Gustavo
69'
Желтая карточка
Матеус Хусса
61'
60'
Замена
Вай-Цун Дай ️️️️➡️️ Тианий Гао
60'
Замена
Пенгфей Си ️️️️➡️️ Сефас Малеле
ГОЛ! 1:0
Gustavo
59'
Желтая карточка
Ang Li
43'
Желтая карточка
Wang Zhenao
16'
3'
Желтая карточка
Тианий Гао
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Ang Li
ЦЗ
22
Матеус Хусса
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
8
Oscar
(К) ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
10
Матиас Варгас
ЛВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
ВР
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
6
Ибраим Амаду
ОП
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К) ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Сефас Малеле
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
28
Guan He
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
16
Синь Сю
ЦП
17
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
28
Yunding Cao
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
33
Haijian Wang
ЦП
14
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
2-1-3-2-1
1
Янь
3
Браунинг
2
22
Хусса
18
Читтадини
32
8
10
Варгас
7
Лей
9
2-2-1-1-2
30
4
Цзян
5
Чжу
6
Амаду
17
Гао
15
Ву
10
Тейшейра
9
Луис
11
Малеле
4
4
2
5
Линьпен
5
Линьпен
2
18
Читтадини
16
Сю
16
Сю
18
Читтадини
9
14
14
9
17
Гао
8
Дай
8
Дай
17
Гао
6
Амаду
33
33
6
Амаду
11
Малеле
14
Си
14
Си
11
Малеле
Остались в запасе
Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
28
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
17
Will Donkin
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
28
Yunding Cao
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
28
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
17
Will Donkin
ЦФ
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
22
Yangyang Jin
ЦЗ
28
Yunding Cao
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Шанхай Порт - Шанхай Шэньхуа
5
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
10
Офсайды
1
5
Количество передач
340
390
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
8
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Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу (Пекин)
Стадион:
Shanghai Stadium, Shanghai
Китай. Суперлига
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Наньтун Чжиюнь
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05.05.2024
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Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
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- : -
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04.05.2024
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Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
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