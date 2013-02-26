Шанхай Порт

Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае