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Чэнду Рончен
Шаньдун Тайшань
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
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Последние матчи
Все
Чэнду Рончен
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань

Чэнду Рончен - Шаньдун Тайшань: обзор матча 26 апреля 2024

Чэнду Рончен
26.04.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шаньдун Тайшань
11' L. Liao
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чэнду Рончен - Шаньдун Тайшань
Матч завершен
Желтая карточка
Xin Tang
88'
87'
Желтая карточка
Fernandinho
Желтая карточка
Yang Yiming
83'
82'
Замена
Abdurasul Abudulam ️️️️➡️️ Yuanyi Li
72'
Замена
Валерий Казаишвили ️️️️➡️️ Биньбинь Лю
72'
Замена
Fernandinho ️️️️➡️️ Пу Чен
57'
Желтая карточка
Кризан
Замена
Chao Gan ️️️️➡️️ Шихао Вей
57'
56'
Замена
Ke Shi ️️️️➡️️ Zheng Zheng
56'
Замена
Кризан ️️️️➡️️ Zhengyu Huang
Желтая карточка
Tim Chow
40'
34'
Желтая карточка
Lisheng Liao
11'
ГОЛ! 0:1
Lisheng Liao
8'
Желтая карточка
Zhengyu Huang
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Рончен
33
Yan Zhang
ВР
28
Shuai Yang
ЦЗ
4
Тимо Летшерт
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
6
Zhuoyi Feng
ЦП
11
Yahav Gurfinkel
ЦП
8
Tim Chow
(К) ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
21
Felipe Silva
ЦФ
18
Andrigo
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
5
Zheng Zheng
(К) ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
20
Lisheng Liao
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Чэнду Рончен
36
Chen Guoliang
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
27
Fan Yang
ЦЗ
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
15
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
32
Fernandinho
ЦП
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
3-3-1-2
33
28
4
Летшерт
23
6
11
8
7
Вей
18
21
4-4-2
14
Ванг
35
31
33
5
22
8
20
17
21
Лю
29
Чен
7
Вей
39
39
7
Вей
5
27
27
5
21
Лю
10
Казаишвили
10
Казаишвили
21
Лю
29
Чен
32
32
29
Чен
22
30
30
22
35
9
Кризан
9
Кризан
35
Остались в запасе
Чэнду Рончен
Шаньдун Тайшань
36
Chen Guoliang
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
27
Fan Yang
ЦЗ
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
15
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
26
Shibo Liu
ВР
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Остались в запасе
36
Chen Guoliang
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
27
Fan Yang
ЦЗ
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
15
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Остались в запасе
26
Shibo Liu
ВР
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Статистика матча Чэнду Рончен - Шаньдун Тайшань
3
4
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
18
22
Офсайды
0
3
Количество передач
473
226
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
60
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jianxin Du, China
Стадион:
Shuangliu Sports Centre, Chengdu
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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