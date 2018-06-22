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Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
22 июня 2018, 01:20
8
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
4 февраля 2018, 10:12
5
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
19 декабря 2017, 08:31
1
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
25 июля 2017, 14:25
15
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
21 февраля 2017, 01:23
1
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Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: обзор матча 26 апреля 2024

Ухань Три Таунс
26.04.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
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Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
34' P. Henrique
38' А. Адеми (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Матч завершен
Замена
Hang Ren ️️️️➡️️ Pedro Henrique
90' +3
Желтая карточка
Pedro Henrique
90' +2
90'
Замена
Haifeng Ding ️️️️➡️️ Цюмин Ван
83'
Желтая карточка
Албион Адеми
Желтая карточка
Zhipeng Jiang
82'
Замена
️️️️➡️️ Yue Liu
80'
73'
Замена
Zihao Yang ️️️️➡️️ Xie Weijun
73'
Замена
Shi Yan ️️️️➡️️ Xianjun Wang
Замена
Qianglong Tao ️️️️➡️️ Chao He
72'
66'
Замена
Hao Guo ️️️️➡️️ Ivan Fiolić
66'
Замена
Junxian Liu ️️️️➡️️ Zhenghao Wang
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Албион Адеми
ГОЛ! 1:0
Pedro Henrique
34'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
32
Дянзуо Лю
(К) ВР
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
25
Hanwen Deng
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
21
Chao He
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
22
Jingqi Fang
ВР
6
Pengfei Han
ЦЗ
15
Tian Ming
ЦЗ
4
Xianjun Wang
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
21
Миле Скорич
ЦЗ
10
Ivan Fiolić
ЦП
30
Цюмин Ван
(К) ЦП
7
Албион Адеми
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Ухань Три Таунс
38
Xing Chen
ВР
18
Yiming Liu
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
6
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
8
Ruofan Liu
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
16
Zihao Yang
ЦЗ
33
Haifeng Ding
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
40
Shi Yan
ЦП
36
Hao Guo
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
3-3-2-2
32
Лю
2
Арболеда
43
25
5
Парк
37
Дарлан
4
21
12
9
19
3-2-2-1-2
22
4
3
21
Скорич
6
15
10
30
Ван
7
Адеми
11
29
9
23
23
9
21
7
7
21
11
16
16
11
30
Ван
33
33
30
Ван
4
40
40
4
10
36
36
10
3
19
19
3
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
38
Xing Chen
ВР
18
Yiming Liu
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
6
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
8
Ruofan Liu
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
5
Yang Yu
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
38
Xing Chen
ВР
18
Yiming Liu
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
6
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
8
Ruofan Liu
ЦФ
Остались в запасе
5
Yang Yu
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
32
Yuanjie Su
ЦП
Главный тренер
Рикардо Родригес
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
2
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
447
415
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Wei Liu, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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