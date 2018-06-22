Ухань Три Таунс

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая
Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»