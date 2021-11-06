Чжэцзян Профешионал

«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»