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Чжэцзян Профешионал
Бейджин Гуоань
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
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Чжэцзян Профешионал
Бейджин Гуоань
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Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
19.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити

Чжэцзян Профешионал - Бейджин Гуоань: обзор матча 26 апреля 2024

Чжэцзян Профешионал
26.04.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Матч завершен
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Бейджин Гуоань
90+6' L.
45+3' Ю. Чжан
52' Y. Cao
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чжэцзян Профешионал - Бейджин Гуоань
Матч завершен
90' +10
Желтая карточка
Mamadou Traoré
ГОЛ! 1:2
Leonardo
90' +6
90' +4
Желтая карточка
Майкл Нгаду-Нгаджуй
Пенальти не реализован
Leonardo
88'
Замена
Dongsheng Wang ️️️️➡️️ Yue Xin
76'
Замена
Junsheng Yao ️️️️➡️️ Cheng Jin
76'
74'
Замена
Yang Bai ️️️️➡️️ Yupeng He
74'
Замена
Fabio Abreu ️️️️➡️️ Юнин Чжан
58'
Замена
Liyu Yang ️️️️➡️️ Hao Fang
Замена
Жан-Эврард Куасси ️️️️➡️️ Di Gao
56'
Замена
Wang Yudong ️️️️➡️️ Jiaqi Zhang
55'
52'
ГОЛ! 0:2
Yongjing Cao
46'
Замена
Yongjing Cao ️️️️➡️️ Лянмин Линь
45' +3
ГОЛ! 0:1
Юнин Чжан
43'
Желтая карточка
Гуга
40'
Желтая карточка
Yupeng He
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
4
Sun Zheng'ao
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
10
Tixiang Li
ЦП
45
Leonardo
ЦП
22
Cheng Jin
(К) ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
7
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
23
Li Ke
ЦП
8
Гуга
АП
11
Лянмин Линь
ЛВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
20
Dongsheng Wang
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
39
Wang Yudong
ЦФ
Бейджин Гуоань
1
Jiaqi Han
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
4-4-2
1
4
26
2
28
10
22
29
45
7
9
4-1-2-2
34
5
Нгаду-Нгаджуй
3
2
4
Ли
23
8
Гуга
11
Линь
18
9
Чжан
28
20
20
28
22
6
6
22
9
17
Куасси
17
Куасси
9
29
39
39
29
3
26
26
3
11
Линь
37
37
11
Линь
18
17
17
18
9
Чжан
29
29
9
Чжан
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Бейджин Гуоань
33
Bo Zhao
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
1
Jiaqi Han
ВР
22
Dabao Yu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
33
Bo Zhao
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
19
Yu Dong
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
31
Bin Gu
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
18
Abdusalam Ablikim
ЦП
Остались в запасе
1
Jiaqi Han
ВР
22
Dabao Yu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Бейджин Гуоань
4
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
21
Офсайды
2
7
Количество передач
508
299
Сейвы
1
8
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Yige Dai, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Китай. Суперлига
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Будущие
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05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
05.05.2024
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