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Циндао Вест Кост
Наньтун Чжиюнь
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
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Циндао Вест Кост
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Вест Кост - Наньтун Чжиюнь
Циндао Вест Кост - Наньтун Чжиюнь: обзор матча 26 апреля 2024
Циндао Вест Кост
26.04.2024, пятница, 13:00
Китай. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Матч завершен
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Наньтун Чжиюнь
31'
J. Godínez
38'
J. Godínez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Циндао Вест Кост - Наньтун Чжиюнь
Матч завершен
90'
+3
Замена
Wei Liu
️️️️➡️️
Ming Yang Yang
Замена
Kaiyuan Tan
️️️️➡️️
Wenjie Lei
76'
66'
Желтая карточка
Zheng Haoqian
62'
Замена
Liao Lei
️️️️➡️️
Xin Luo
61'
Замена
Zilei Jiang
️️️️➡️️
Daochi Ye
Замена
Shuai Pei
️️️️➡️️
Pujin Liu
46'
Замена
Брайан Риаскос
️️️️➡️️
Gang Feng
46'
38'
ГОЛ! 0:2
Jesús Godínez
31'
ГОЛ! 0:1
Jesús Godínez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Вест Кост
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
5
Pujin Liu
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
14
Gang Feng
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
17
Po Liang Chen
(К)
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
11
Алан
ЦФ
39
Wenjie Lei
ЦФ
19
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Наньтун Чжиюнь
23
Xue Qinghao
(К)
ВР
34
Xin Luo
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
5
Sheng Ma
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
16
Давид Пуцлин
ОП
6
Ming Yang Yang
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
29
Zheng Haoqian
ЦФ
20
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
2
Bowei Song
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
13
Kaiyuan Tan
ЦП
25
Shuai Pei
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
9
Брайан Риаскос
ЦФ
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
15
Wei Liu
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
31
Liao Lei
ЦЗ
17
Ji Shengpan
ЦП
11
Nuali Zimin
ЦП
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
18
Zilei Jiang
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
2-3-1-3
28
5
18
14
23
Энрике
17
10
Луж
19
39
11
Алан
4-1-2-3
23
26
5
13
34
16
Пуцлин
6
25
9
20
29
39
13
13
39
5
25
25
5
14
9
Риаскос
9
Риаскос
14
6
15
15
6
34
31
31
34
26
18
18
26
Остались в запасе
Циндао Вест Кост
Наньтун Чжиюнь
1
Jiabao Ji
ВР
2
Bowei Song
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
2
Lai Wei
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
17
Ji Shengpan
ЦП
11
Nuali Zimin
ЦП
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Остались в запасе
1
Jiabao Ji
ВР
2
Bowei Song
ЦЗ
7
Yong Tian
ЦЗ
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
14
Zhao Chen
ВР
2
Lai Wei
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
17
Ji Shengpan
ЦП
11
Nuali Zimin
ЦП
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Главный тренер
Давид Патрисиу
Статистика матча Циндао Вест Кост - Наньтун Чжиюнь
1
Всего ударов по воротам
3
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
15
Офсайды
1
2
Количество передач
429
329
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lei Zhang, China
Стадион:
Qingdao Sports Center Guoxin Stadium, Qingdao
Китай. Суперлига
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Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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