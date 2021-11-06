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Бейджин Гуоань
Циндао Вест Кост
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
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Бейджин Гуоань
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 3
10.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер

Бейджин Гуоань - Циндао Вест Кост: обзор матча 21 апреля 2024

Бейджин Гуоань
21.04.2024, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 7 тур
4 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Циндао Вест Кост
6' М. Нгаду-Нгаджуй
63' L. Ke
75' Z. Wang
90+6' S. Adegbenro
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бейджин Гуоань - Циндао Вест Кост
Матч завершен
ГОЛ! 4:0
Samuel Adegbenro
90' +6
ГОЛ! 3:0
Ziming Wang
75'
Замена
Dabao Yu ️️️️➡️️ Li Ke
73'
Замена
Ziming Wang ️️️️➡️️ Юнин Чжан
73'
68'
Замена
Merdanjan Abduklijan ️️️️➡️️ Po Liang Chen
Замена
Liyu Yang ️️️️➡️️ Hao Fang
68'
ГОЛ! 2:0
Li Ke
63'
Замена
Samuel Adegbenro ️️️️➡️️ Лянмин Линь
57'
53'
Красная карточка
Вараздат Ароян
46'
Замена
Эдуардо Энрике ️️️️➡️️ Jean David Beauguel
23'
Замена
Gang Feng ️️️️➡️️ Xiuwei Zhang
ГОЛ! 1:0
Майкл Нгаду-Нгаджуй
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
23
Li Ke
ЦП
8
Гуга
АП
11
Лянмин Линь
ЛВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Циндао Вест Кост
28
Yeerzhati Yeerjieti
ВР
5
Pujin Liu
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
18
Piao Shihao
ЦЗ
2
Bowei Song
ЦЗ
17
Po Liang Chen
(К) ЦП
13
Kaiyuan Tan
ЦП
8
Xiuwei Zhang
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
11
Алан
ЦФ
19
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Бейджин Гуоань
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
20
Ziming Wang
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Циндао Вест Кост
1
Jiabao Ji
ВР
7
Yong Tian
ЦЗ
25
Shuai Pei
ЦП
15
Merdanjan Abduklijan
ЦП
14
Gang Feng
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
4-1-2-2
34
4
Ли
5
Нгаду-Нгаджуй
2
16
23
11
Линь
8
Гуга
18
9
Чжан
4-3-1-2
28
33
Ароян
18
2
5
17
13
8
10
Луж
19
11
Алан
23
22
22
23
9
Чжан
20
20
9
Чжан
18
17
17
18
11
Линь
24
24
11
Линь
17
15
15
17
8
14
14
8
19
23
Энрике
23
Энрике
19
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Циндао Вест Кост
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
Главный тренер
Рикарду Соареш
1
Jiabao Ji
ВР
7
Yong Tian
ЦЗ
25
Shuai Pei
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Остались в запасе
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
Остались в запасе
1
Jiabao Ji
ВР
7
Yong Tian
ЦЗ
25
Shuai Pei
ЦП
22
Abduhelil Osmanjan
ЦП
24
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Статистика матча Бейджин Гуоань - Циндао Вест Кост
1
Всего ударов по воротам
34
8
Удары в створ
17
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
17
7
Офсайды
3
0
Количество передач
558
308
Сейвы
3
14
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
24
5
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Di Wang, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
05.05.2024
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