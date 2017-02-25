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Хэнань
Циндао Хайню
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
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Хэнань
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
2 : 0
14.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню

Хэнань - Циндао Хайню: обзор матча 21 апреля 2024

Хэнань
21.04.2024, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Матч завершен
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Циндао Хайню
50' F. Acheampong
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хэнань - Циндао Хайню
Матч завершен
Желтая карточка
Jiamin Xu
90' +7
Замена
Niu Ziyi ️️️️➡️️ Frank Acheampong
90' +4
Замена
Zhao Ke ️️️️➡️️ Хаофенг Сю
90' +1
75'
Пенальти не реализован
Elvis Sarić
71'
Замена
Zhang Wei ️️️️➡️️ Wei Long
Замена
Yilin Yang ️️️️➡️️ Zichang Huang
60'
ГОЛ! 1:0
Frank Acheampong
50'
Замена
Dorde Denic ️️️️➡️️ Bin Liu
46'
46'
Замена
Hu Jinghang ️️️️➡️️ Jinbao Zhong
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
36
Яго Майдана
ЦЗ
15
Bin Liu
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ПЗ
6
Шанюань Ван
(К) ОП
40
Бруно Назарио
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
11
Frank Acheampong
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
10
Zichang Huang
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К) ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
24
Dong Xu
ЦЗ
4
Милош Милович
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
32
Wei Long
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
7
Elvis Sarić
ЦП
11
Martin Boakye
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
24
Songyi Li
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
19
Yilin Yang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
9
Feng Boyuan
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
33
Liu Jiashen
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
17
Hu Jinghang
ЦФ
38
Zhang Wei
ЦФ
3-1-2-3
26
36
Майдана
15
13
Сю
6
Ван
40
Назарио
22
10
20
11
3-2-5
28
25
24
4
Милович
3
16
32
30
7
11
10
Кангва
13
Сю
23
23
13
Сю
11
27
27
11
15
8
8
15
10
19
19
10
30
17
17
30
32
38
38
32
Остались в запасе
Хэнань
Циндао Хайню
17
Jinshuai Wang
ВР
24
Songyi Li
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
9
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
1
Liu Jun
ВР
33
Liu Jiashen
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
24
Songyi Li
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
9
Feng Boyuan
ЦФ
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
33
Liu Jiashen
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
12
Chen Chunxin
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Хэнань - Циндао Хайню
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
373
310
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Memetjan Ahmat, China
Стадион:
Zhengzhou Hanghai Stadium, Zhengzhou
Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
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- : -
05.05.2024
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Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
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- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
04.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
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05.05.2024
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