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Наньтун Чжиюнь
Шанхай Шэньхуа
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 6 из 7 матчей в чемпионате Китая
20 апреля, 16:56
0
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
Слуцкий побил клубный рекорд «Шанхай Шэньхуа»
1 мая, 17:47
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Рабинер высказался о будущем Дзюбы
29 апреля, 11:04
2
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
28 апреля, 19:23
3
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Последние матчи
Все
Наньтун Чжиюнь
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс

Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 20 апреля 2024

Наньтун Чжиюнь
20.04.2024, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Матч завершен
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Шанхай Шэньхуа
3' С. Малеле
82' Ж. Карлос Тейшейра
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шэньхуа
Матч завершен
85'
Замена
Aidi Fulang Xisi ️️️️➡️️ Вилсон Манафа
85'
Замена
Вай-Цун Дай ️️️️➡️️ Жоао Карлос Тейшейра
82'
ГОЛ! 0:2
Жоао Карлос Тейшейра
Замена
Daochi Ye ️️️️➡️️ Ming Yang Yang
81'
70'
Замена
Пенгфей Си ️️️️➡️️ Сефас Малеле
Замена
Lai Wei ️️️️➡️️ Xin Luo
70'
69'
Замена
Xu Haoyang ️️️️➡️️ Тианий Гао
Замена
Kévin Nzuzi Mata ️️️️➡️️ Zheng Haoqian
69'
Замена
Zilei Jiang ️️️️➡️️ Ji Shengpan
59'
49'
Желтая карточка
Шэнлун Цзян
3'
ГОЛ! 0:1
Сефас Малеле
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наньтун Чжиюнь
14
Zhao Chen
ВР
34
Xin Luo
(К) ЦЗ
5
Sheng Ma
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
16
Давид Пуцлин
ОП
25
Kang Cao
ЦП
17
Ji Shengpan
ЦП
6
Ming Yang Yang
ЦП
29
Zheng Haoqian
ЦФ
20
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Шанхай Шэньхуа
30
Yaxiong Bao
ВР
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
6
Ибраим Амаду
ОП
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К) ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Сефас Малеле
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
31
Liao Lei
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
7
Kévin Nzuzi Mata
ЦП
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
8
Вай-Цун Дай
ОП
33
Haijian Wang
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
14
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
3-1-3-3
14
34
5
13
16
Пуцлин
25
17
6
9
20
29
3-2-1-1-2
30
13
Манафа
4
Цзян
5
Чжу
6
Амаду
17
Гао
15
Ву
10
Тейшейра
9
Луис
11
Малеле
6
26
26
6
34
2
2
34
29
7
7
29
17
18
18
17
13
Манафа
32
32
13
Манафа
10
Тейшейра
8
Дай
8
Дай
10
Тейшейра
11
Малеле
14
Си
14
Си
11
Малеле
Остались в запасе
Наньтун Чжиюнь
Шанхай Шэньхуа
1
Li Huayang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
31
Liao Lei
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
33
Haijian Wang
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
31
Liao Lei
ЦЗ
15
Wei Liu
ЦЗ
11
Nuali Zimin
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Остались в запасе
1
Zhen Ma
ВР
22
Yangyang Jin
ЦЗ
33
Haijian Wang
ЦП
29
Zhou Junchen
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Наньтун Чжиюнь - Шанхай Шэньхуа
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
20
Офсайды
2
3
Количество передач
367
473
Сейвы
5
2
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Tao Wan, China
Стадион:
Rugao Olympic Sports Center, Nantong
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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