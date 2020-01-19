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Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл все матчи сезона с общим счетом 14:2
9 апреля, 16:58
5
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
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Последние матчи
Все
Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Ухань Три Таунс
2 : 1
26.04.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 1
09.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай

Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай: обзор матча 20 апреля 2024

Ухань Три Таунс
20.04.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Чанчунь Ятай
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай
Матч завершен
Замена
Zhang Hui ️️️️➡️️ Yue Liu
90'
89'
Замена
He Yiran ️️️️➡️️ Jinxian Wang
76'
Замена
Abduhamit Abdugheni ️️️️➡️️ Zhiyu Yan
71'
Замена
Zhang Yufeng ️️️️➡️️ Liao Chengjian
Желтая карточка
Chao He
46'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
32
Дянзуо Лю
(К) ВР
2
Данило Арболеда
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
43
Tao Zhang
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
21
Chao He
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
9
Pedro Henrique
ЦФ
19
Yue Liu
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Чанчунь Ятай
23
Yake Wu
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
6
Huachen Zhang
ЦП
19
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
29
Лонг Тан
(К) ПВ
Главный тренер
Янь Чень
Ухань Три Таунс
1
Wei Minzhe
ВР
38
Xing Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
33
He Tongshuai
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
13
Gao Yunan
ЦП
8
Ruofan Liu
ЦФ
Чанчунь Ятай
2
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
34
He Yiran
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
20
Zhang Yufeng
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
3-3-2-2
32
Лю
43
4
5
Парк
28
37
Дарлан
2
Арболеда
21
12
19
9
3-4-1
23
5
24
26
19
8
44
Зули
6
29
Тан
19
16
16
19
24
2
2
24
8
34
34
8
19
20
20
19
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
1
Wei Minzhe
ВР
38
Xing Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
33
He Tongshuai
ЦП
13
Gao Yunan
ЦП
8
Ruofan Liu
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
30
Sabit Abdusalam
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Остались в запасе
1
Wei Minzhe
ВР
38
Xing Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
18
Yiming Liu
ЦЗ
23
Hang Ren
ЦЗ
33
He Tongshuai
ЦП
13
Gao Yunan
ЦП
8
Ruofan Liu
ЦФ
Остались в запасе
30
Sabit Abdusalam
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Главный тренер
Янь Чень
Статистика матча Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай
1
Всего ударов по воротам
19
1
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
20
Офсайды
2
3
Количество передач
541
307
Сейвы
0
6
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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