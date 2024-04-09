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Чэнду Рончен
Шэньчжэнь Пенг Сити
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Чэнду Рончен
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Чэнду Рончен
3 : 0
10.04.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 3
26.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 7 тур
Чэнду Рончен
3 : 1
20.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
14.04.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чэнду Рончен - Шэньчжэнь Пенг Сити
Чэнду Рончен - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 20 апреля 2024
Чэнду Рончен
20.04.2024, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шэньчжэнь Пенг Сити
4'
F. Silva
58'
F. Silva (П)
89'
F. Silva
26'
S. Armenteros
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чэнду Рончен - Шэньчжэнь Пенг Сити
Матч завершен
ГОЛ! 3:1
Felipe Silva
89'
Желтая карточка
Shuai Yang
88'
Замена
Zhuoyi Feng
️️️️➡️️
Tim Chow
82'
76'
Замена
Мэтт Орр
️️️️➡️️
Samuel Armenteros
Замена
Mirahmetjan Muzepper
️️️️➡️️
Andrigo
70'
ГОЛ с пенальти! 2:1
Felipe Silva
58'
56'
Вторая желтая
Раде Дугалич
45'
+3
Желтая карточка
Раде Дугалич
Желтая карточка
Tim Chow
42'
40'
Желтая карточка
Tian Yinong
26'
ГОЛ! 1:1
Samuel Armenteros
ГОЛ! 1:0
Felipe Silva
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Рончен
33
Yan Zhang
ВР
28
Shuai Yang
ЦЗ
4
Тимо Летшерт
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
15
Dinghao Yan
ЦП
11
Yahav Gurfinkel
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
21
Felipe Silva
ЦФ
18
Andrigo
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Шэньчжэнь Пенг Сити
20
Раде Дугалич
ЦЗ
7
Тиаго Андраде
ЛВ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Чэнду Рончен
27
Fan Yang
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
9
Elkeson
ЦФ
24
Chuang Tang
ЦФ
Шэньчжэнь Пенг Сити
19
Мэтт Орр
ЦФ
3-3-1-2
33
28
4
Летшерт
23
15
11
8
7
Вей
18
21
1-1-1
20
Дугалич
7
Андраде
9
18
25
25
18
8
6
6
8
9
19
Орр
19
Орр
9
Остались в запасе
Чэнду Рончен
Шэньчжэнь Пенг Сити
27
Fan Yang
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
9
Elkeson
ЦФ
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Хесус Тато
Остались в запасе
27
Fan Yang
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
9
Elkeson
ЦФ
24
Chuang Tang
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Хесус Тато
Статистика матча Чэнду Рончен - Шэньчжэнь Пенг Сити
2
1
2
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
13
11
Офсайды
2
0
Количество передач
490
391
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Shuangliu Sports Centre, Chengdu
Китай. Суперлига
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Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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