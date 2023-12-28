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Шаньдун Тайшань
Цанчжоу Майти Лайонс
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
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Все
Шаньдун Тайшань
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай

Шаньдун Тайшань - Цанчжоу Майти Лайонс: обзор матча 20 апреля 2024

Шаньдун Тайшань
20.04.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 7 тур
4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Цанчжоу Майти Лайонс
21' A. Abudulam
39' Y. Li
45+4' F. (П)
66' В. Казаишвили
90+5' O. Taty Maritu
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шаньдун Тайшань - Цанчжоу Майти Лайонс
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 4:1
Oscar Taty Maritu
Замена
Пу Чен ️️️️➡️️ Zhengyu Huang
77'
Замена
Кризан ️️️️➡️️ Валерий Казаишвили
77'
Замена
Lisheng Liao ️️️️➡️️ Jadson
68'
Замена
Zhunyi Gao ️️️️➡️️ Yuanyi Li
68'
ГОЛ! 4:0
Валерий Казаишвили
66'
63'
Замена
Dalun Zheng ️️️️➡️️ Хебер
63'
Замена
Fuyu Ma ️️️️➡️️ Вив Соломон-Отабор
ГОЛ с пенальти! 3:0
Fernandinho
45' +4
44'
Замена
Sun Qinhan ️️️️➡️️ Zihao Yan
ГОЛ! 2:0
Yuanyi Li
39'
ГОЛ! 1:0
Abdurasul Abudulam
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
4
Jadson
(К) ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
32
Fernandinho
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Цанчжоу Майти Лайонс
14
Puliang Shao
(К) ВР
15
Peng Wang
ЦЗ
3
Стоппила Сунзу
ЦЗ
11
Dilyimit Tudi
ЦЗ
36
Yun Yang
ЦЗ
5
Zihao Yan
ЦЗ
8
Yingjie Zhao
ЦП
31
Вив Соломон-Отабор
ПВ
10
Oscar Taty Maritu
ЦФ
17
Da Wen
ЦФ
9
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
18
Rongze Han
ВР
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
20
Lisheng Liao
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
21
Биньбинь Лю
ЛВ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Цанчжоу Майти Лайонс
37
Dong Hang
ВР
16
Kaimu Zheng
ЦЗ
23
Hong Li
ЦЗ
13
Sun Qinhan
ЦП
19
Георгий Жуков
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
27
Fuyu Ma
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
7
Dalun Zheng
ЦФ
20
Xinyu Liu
ЦФ
4-5-1
14
Ванг
11
Лю
4
35
31
22
17
8
32
10
Казаишвили
28
3-2-1-1-3
14
11
36
5
15
3
Сунзу
8
31
Соломон-Отабор
9
Хебер
17
10
22
33
33
22
4
20
20
4
35
29
Чен
29
Чен
35
10
Казаишвили
9
Кризан
9
Кризан
10
Казаишвили
5
13
13
5
31
Соломон-Отабор
27
27
31
Соломон-Отабор
9
Хебер
7
7
9
Хебер
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Цанчжоу Майти Лайонс
26
Shibo Liu
ВР
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
37
Dong Hang
ВР
16
Kaimu Zheng
ЦЗ
23
Hong Li
ЦЗ
19
Георгий Жуков
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
20
Xinyu Liu
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Остались в запасе
26
Shibo Liu
ВР
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Остались в запасе
37
Dong Hang
ВР
16
Kaimu Zheng
ЦЗ
23
Hong Li
ЦЗ
19
Георгий Жуков
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
20
Xinyu Liu
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Цанчжоу Майти Лайонс
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
68
32
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
5
Офсайды
2
0
Количество передач
681
328
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Wei Zhen, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
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